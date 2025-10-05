17 साल के किशोर ने आईफोन के लिए बेच दी किडनी, अब डायलिसिस को मजबूर- कांप उठे यूजर्स

सोशल मीडिया की दुनिया में अक्सर अजीबोगरीब खबरें सामने आती हैं लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो इंसान को भीतर तक झकझोर देती हैं. ऐसा ही एक मामला चीन से सामने आया था जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया. टेक्नोलॉजी के जुनून और महंगे गैजेट्स की चाहत इंसान को किस हद तक ले जा सकती है इसका अंदाजा इस घटना से लगाया जा सकता है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, एक 17 साल के किशोर ने सिर्फ आईफोन और आईपैड खरीदने के लिए अपनी एक किडनी बेच दी थी. यह खबर जब सामने आई तो दुनिया भर के अखबारों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सनसनी मच गई. आज यह घटना एक चेतावनी की तरह देखी जाती है कि शौक और दिखावे की चाह किस तरह जिंदगी को बर्बाद कर सकती है.

17 साल पहले आईफोन के लिए बेची किडनी, अब भुगत रहा अंजाम

चीन का रहने वाला यह किशोर, जिसका नाम मीडिया रिपोर्ट्स में वांग शांगकुन बताया गया है, साल 2011 में उस समय सुर्खियों में आया जब उसने ब्लैक मार्केट के जरिए अपनी किडनी बेच दी. उस वक्त उसकी उम्र महज 17 साल थी और उसे नवीनतम तकनीक की भूख थी. वह अपने दोस्तों की तरह आईफोन 4 और आईपैड 2 का मालिक बनना चाहता था. आर्थिक तंगी की वजह से उसके परिवार की स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि ये महंगे गैजेट्स खरीद सके. ऐसे में किशोर ने गलत रास्ता अपनाया और अपनी किडनी बेचकर करीब 22,000 युआन (लगभग कुछ हजार डॉलर) हासिल किए.

बिस्तर तक सीमित रह गई जिंदगी

किडनी बेचने के बाद उसने अपने मनपसंद गैजेट्स तो खरीद लिए लेकिन उसका स्वास्थ्य लगातार बिगड़ता गया. रिपोर्ट्स के मुताबिक, अवैध और अस्वच्छ माहौल में हुई इस सर्जरी ने उसकी बाकी की जिंदगी को दर्द और परेशानी से भर दिया. कहा जाता है कि अब उसकी दूसरी किडनी भी ठीक से काम नहीं कर रही और वह डायलिसिस पर निर्भर है. कई रिपोर्ट्स के अनुसार, उसकी स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि वह आजकल लगभग बिस्तर पर ही सीमित हो गया है.

यह खबर सोशल मीडिया पर फिर से चर्चा का विषय बनी और लोगों ने तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दीं.

एक यूजर ने लिखा, “iPhone हर साल नया आता है लेकिन जिंदगी एक बार ही मिलती है. ये सबसे बड़ी सीख है.”

दूसरे ने तंज कसा, “टेक्नोलॉजी की दौड़ ने इंसानों को पागल बना दिया है. अब iPhone सिर्फ फोन नहीं, लोगों के लिए स्टेटस सिंबल है.”

एक और यूज़र ने लिखा, “ये दुनिया का सबसे महंगा iPhone साबित हुआ. क्योंकि इसकी कीमत जिंदगी है.”

वहीं कई लोगों ने इस घटना को देखकर युवाओं को चेतावनी दी कि किसी भी गैजेट या शौक के लिए सेहत से समझौता कभी नहीं करना चाहिए.

