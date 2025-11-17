चीन से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है. यहां एक 36 साल के युवक ने अपनी प्रेमिका के माता-पिता को प्रभावित करने के लिए वजन कम करने की सर्जरी करवाई. वह शादी की तैयारी कर रहा था और चाहता था कि जब वो अपनी प्रेमिका के घर वालों से मिले तो उसे देखकर खुश हों. लेकिन यह कोशिश उसकी जिंदगी पर भारी पड़ गई. सर्जरी के कुछ ही दिनों बाद उसकी हालत अचानक बिगड़ गई और उसकी मौत हो गई. यह मामला सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर भी बहस छिड़ गई है और लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर क्या इस सर्जरी से पहले और बाद में सही देखभाल की गई थी या नहीं.

गर्लफ्रेंड के मां बाप को इंप्रेस करने के लिए कराई मोटापे की सर्जरी

साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार चीन के हेनान प्रांत में रहने वाले 36 वर्षीय ली जियांग की गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी के बाद मौत हो गई. ली काफी समय से मोटापे से परेशान थे. उनका वजन 134 किलो से ज्यादा था और उन्हें खाने पर कंट्रोल करने में दिक्कत होती थी. डॉक्टरों ने उन्हें उच्च रक्तचाप, फैटी लिवर और मेटाबोलिक सिंड्रोम जैसी समस्याएं भी बताई थीं.

सफलतापूर्वक हो गई थी सर्जरी

ली हाल ही में एक गंभीर रिश्ते में आए थे और जल्द ही अपनी प्रेमिका के माता-पिता से मिलने वाले थे. इसी वजह से वह खुद को बेहतर और स्वस्थ दिखाना चाहते थे. उन्होंने तेजी से वजन घटाने के लिए पेट की सर्जरी कराने का फैसला किया. 30 सितंबर को वह झेंगझौ के नौवें पीपुल्स अस्पताल में भर्ती हुए और 2 अक्टूबर को उनकी सर्जरी सफलतापूर्वक हो गई.

फिर अचानक हो गई मौत

पहले उन्हें आईसीयू में रखा गया, फिर 3 अक्टूबर को सामान्य वार्ड में भेज दिया गया. यहां तक सब ठीक चल रहा था. लेकिन 4 अक्टूबर को अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई. उन्हें सांस लेने में दिक्कत होने लगी. डॉक्टरों ने तुरंत कार्रवाई की, लेकिन उनकी हालत और खराब होती चली गई. अगली सुबह यानी 5 अक्टूबर को उन्हें फिर से आईसीयू में ले जाया गया. डॉक्टरों ने कई तरीके से इलाज करने की कोशिश की, लेकिन ली को बचाया नहीं जा सका. रिपोर्ट के अनुसार उनकी मौत श्वसन विफलता के कारण हुई.

यूजर्स हुए हैरान

सोशल मीडिया पर जैसे ही मामला वायरल हुआ वैसे ही यूजर्स के होश उड़ गए. एक यूजर ने लिखा...प्यार अगर इतना ही सच्चा था तो जस का तस अपनाना चाहिए था. एक और यूजर ने लिखा...भाई पतली लड़की से प्यार करना ही नहीं चाहिए था. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...मौत का कोई भरोसा नहीं कब आ जाए.

