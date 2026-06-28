Swimming Pool Accident Viral Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक दिल दहला देने वाला वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें मस्ती करते-करते एक युवक की जान चली जाती है. यह घटना महाराष्ट्र के मालवण तालुका के वायरी गांव में स्थित एक रिजॉर्ट की है, जहां सांगली के रहने वाले 25 साल के युवक श्रेणिक मिलिंद टकले की स्विमिंग पूल में छलांग लगाने के बाद मौत हो गई.

इस वीडियो को X पर Ghar ke kalesh यूजरनेम से पोस्ट किया गया है जिसको अब तक 60 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं और इसे देखने वाला हर शख्स यही सोचने पर मजबूर हो रहा है कि आखिर कुछ ही सेकंड में इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया.

शैलो पूल में कूदते ही हुआ दर्दनाक हादसा

वीडियो में देखा जा रहा है कि 5 दोस्त ट्रिप पर आए हैं और स्विमिंग पूल में जमकर मस्ती कर रहे हैं. तीन दोस्त पूल के अंदर गाना गाते और नाचते हुए दिख रहे हैं, एक दोस्त पेड़ के नीचे खड़ा है और एक पानी में कूदने की तैयारी में है. सभी एक गाने पर रील बना रहे हैं. तभी वह दोस्त उछलकर पानी में छलांग लगाता है, लेकिन उसे यह पता नहीं था कि जिस हिस्से में वो कूद रहा है, वो पूल का सबसे शैलो यानी कम गहराई वाला हिस्सा है, जो बच्चों के लिए बना था और महज चार फीट गहरा था. छलांग लगाते ही उसका सिर पूल के तल से जा टकराया और उसकी हालत बेहद गंभीर हो गई.

हैरानी की बात यह है कि कुछ सेकंड तक वहां मौजूद बाकी दोस्तों को कुछ भी पता नहीं लगा और वो नाचते-गाते रहे. बाद में जब एक दोस्तों को कुछ गड़बड़ी का अंदाजा हुआ, तो वो उसके पास पहुंचे और उसे तुरंत पास के अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

A tragic de@th occurred of a 25-year-old youth who jumped from a height into the swimming pool at a resort in Vayri (Tal. Malvan). The video of this accident is going viral on social media. pic.twitter.com/7uPHFx1nlq — Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) June 27, 2026

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वीडियो वायरल होने के बाद उठे सवाल

इस वीडियो के वायरल होने के बाद कमेंट सेक्शन में लोगों की तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं. कई यूजर्स का एक ही सवाल है कि क्या उस लड़के ने गलत तरीके से छलांग लगाई थी, क्या स्विमिंग का अनुभव रखने वाला कोई व्यक्ति बता सकता है कि गलती कहां हुई. एक यूजर ने घटना के बारे में बताते हुए लिखा कि पुलिस के मुताबिक श्रेणिक को यह पता नहीं था कि वो पूल के उस हिस्से में कूद रहा है जो बच्चों के लिए बना है और सिर्फ चार फीट गहरा है, छलांग लगाते ही उसका सिर पूल के तल से टकराया और उसे गंभीर चोटें आईं. एक और यूजर ने नाराजगी जताते हुए लिखा कि वो लड़का पानी के अंदर इतनी देर तक नहीं दिखा, लेकिन उसके दोस्त रील बनाने में ही व्यस्त रहे और कोई भी उसके पास नहीं गया, उसने यह भी लिखा कि रील बनाने का यह कल्चर देश के लोगों को मानसिक रूप से लापरवाह बना रहा है, समय पर उसकी चोट का पता चल जाता तो, शायद वह आज जिंदा होता.

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