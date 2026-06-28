हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगपालतू कुत्ते के साथ घूम रही महिला के पीछे पड़ा भालू और उसके बाद.. कांप उठे यूजर्स- वीडियो वायरल

पालतू कुत्ते के साथ घूम रही महिला के पीछे पड़ा भालू और उसके बाद.. कांप उठे यूजर्स- वीडियो वायरल

यह घटना माउंट एंगाडिन लॉज के पास की बताई जा रही है. वीडियो में दिखाई देता है कि महिला अपने कुत्ते को पट्टे से पकड़े धीरे-धीरे पीछे हट रही है, जबकि विशाल भालू लगातार उनके पीछे चलता रहता है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 28 Jun 2026 08:49 AM (IST)
Preferred Sources

कनाडा के अल्बर्टा से एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जिसे देखकर किसी की भी धड़कन तेज हो जाएगी. एक महिला अपने पालतू कुत्ते के साथ सुबह की सैर पर निकली थी. तभी करीब 180 किलो वजनी एक विशाल ग्रिजली भालू उनके पीछे पड़ गया. कुछ सेकेंड के इस खौफनाक पल का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. सबसे हैरान करने वाली बात यह रही कि इतना बड़ा खतरा सामने होने के बावजूद महिला ने घबराकर दौड़ने की गलती नहीं की और पूरे समय खुद को शांत रखा.

बार-बार हमला करने की कोशिश करता रहा भालू

यह घटना माउंट एंगाडिन लॉज के पास की बताई जा रही है. वीडियो में दिखाई देता है कि महिला अपने कुत्ते को पट्टे से पकड़े धीरे-धीरे पीछे हट रही है, जबकि विशाल भालू लगातार उनके पीछे चलता रहता है. महिला बार-बार शांत आवाज में कहती है, "नहीं... दूर जाओ." इसी बीच भालू अचानक तेज रफ्तार से उनकी ओर दौड़ पड़ता है. महिला जोर से चिल्लाती है, लेकिन अपनी जगह से भागती नहीं. कुछ पल बाद भालू रुक जाता है और जंगल की ओर चला जाता है. इसके बाद महिला सुरक्षित जगह की ओर निकल जाती है.

प्रशासन ने जारी की चेतावनी

इस घटना के बाद अल्बर्टा फॉरेस्ट्री एंड पार्क्स विभाग ने इलाके में भालू को लेकर चेतावनी जारी कर दी है. माउंट शार्क रोड और रम्मेल लेक ट्रेल के आसपास आने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है. अधिकारियों का कहना है कि इस इलाके में फिलहाल ग्रिजली भालू की मौजूदगी दर्ज की गई है, इसलिए बिना सावधानी के जंगल में जाना खतरनाक हो सकता है.

यह भी पढ़ें: Viral Video: तुम भी मदद करना...पेट्रोल पंप पर बारिश में भीगे नोट नहीं आए काम तो अंकल ने की मदद, वायरल वीडियो

सोशल मीडिया पर महिला की बहादुरी की तारीफ

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोग महिला की बहादुरी की जमकर तारीफ कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "यह बेहद डरावना था, लेकिन महिला ने जिस तरह हिम्मत दिखाई, वह काबिल-ए-तारीफ है." दूसरे यूजर ने कहा, "अगर वह भागती तो शायद भालू हमला कर देता." वहीं कई लोगों ने जंगल में ट्रैकिंग के दौरान हमेशा 'बेयर स्प्रे' साथ रखने और वन्यजीवों से सुरक्षित दूरी बनाए रखने की सलाह भी दी.

यह भी पढ़ें: Viral Video: कोलकाता की ट्यूशन टीचर ने दिखाया स्टूडेंट्स का प्यार, खाने की प्लेट देखकर लोग बोले- किस्मत हो तो ऐसी

About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
Read More
Published at : 28 Jun 2026 08:48 AM (IST)
Tags :
TRENDING VIRAL VIDEO
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ट्रेंडिंग
पालतू कुत्ते के साथ घूम रही महिला के पीछे पड़ा भालू और उसके बाद.. कांप उठे यूजर्स- वीडियो वायरल
पालतू कुत्ते के साथ घूम रही महिला के पीछे पड़ा भालू और उसके बाद.. कांप उठे यूजर्स- वीडियो वायरल
ट्रेंडिंग
दूध से भर गया दिल्ली-जयपुर हाईवे.. टैंकर पलटते ही बाल्टी-कैन लेकर दौड़े लोग, अनोखा नजारा वायरल
दूध से भर गया दिल्ली-जयपुर हाईवे.. टैंकर पलटते ही बाल्टी-कैन लेकर दौड़े लोग, अनोखा नजारा वायरल
ट्रेंडिंग
डंडे से पीटकर घोड़ी को नाचने पर किया मजबूर, पशु क्रूरता पर भड़के सोशल मीडिया यूजर्स
डंडे से पीटकर घोड़ी को नाचने पर किया मजबूर, पशु क्रूरता पर भड़के सोशल मीडिया यूजर्स
ट्रेंडिंग
Wedding Viral Video: शादी में गोलगप्पा काउंटर पर मच गया गदर, जो आया उसने लूटा; देखें वीडियो 
शादी में गोलगप्पा काउंटर पर मच गया गदर, जो आया उसने लूटा; देखें वीडियो 
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Crime News | Muharram | Poisonous Capsules:मुहर्रम जुलूस में 'जहरीली गोलियां' बांटने की खौफनाक साजिश का पर्दाफाश!
Ram Mandir Theft | Ayodhya | Champat Rai | Janhit: चंपत राय 'अग्निपरीक्षा' से डर रहे हैं?
Ram Mandir Donation Theft | Sandeep Chaudhary: 'खतरनाक खेल', दान चोरों को बचाया जा रहा है?
Ram Mandir Theft | Shastrartha: इस्तीफा, घोटाले के आरोप और आस्था का सवाल, देखिए पूरी पड़ताल!
Ram Mandir Theft | Champat Rai | Abp News: चढ़ावे घोटाले में क्यों 'चंपत' हैं असली आका?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
महाराष्ट्र
केतन हत्याकांड: पुलिस ने आरोपी सिया के मां-बाप से की पूछताछ, परिजन बोले- वह हमारी लाडली बेटी
केतन हत्याकांड: पुलिस ने आरोपी सिया के मां-बाप से की पूछताछ, परिजन बोले- वह हमारी लाडली बेटी
विश्व
भारत का सेशेल्स को गिफ्ट, PM मोदी ने सौंपा मेड इन इंडिया पेट्रोल वेसल, हिंद महासागर पर फोकस
भारत का सेशेल्स को गिफ्ट, PM मोदी ने सौंपा मेड इन इंडिया पेट्रोल वेसल, हिंद महासागर पर फोकस
क्रिकेट
IND vs IRE 2nd T20 Weather: बारिश में धुला मैच तो सीरीज हार जाएगी टीम इंडिया, जानिए आज बेलफास्ट में कैसा रहेगा मौसम
बारिश में धुला मैच तो सीरीज हार जाएगी टीम इंडिया, जानें IND vs IRE 2nd T20 में कैसा रहेगा मौसम
बॉलीवुड
Welcome To The Jungle BO Day 2: अक्षय कुमार की फिल्म ने दूसरे दिन की पैसों की बारिश, बनी दिशा पाटनी के करियर की पांचवीं हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म
'वेलकम टू द जंगल' ने दूसरे दिन बॉक्स ऑफिस पर की पैसों की बारिश, बनी दिशा पाटनी के करियर की पांचवीं हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'जो राम के नहीं हुए, वह जनता के क्या होंगे', राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर बोलीं डिंपल यादव
'जो राम के नहीं हुए, वह जनता के क्या होंगे', राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर बोलीं डिंपल यादव
जनरल नॉलेज
Beautiful Cities: ये हैं दुनिया के 10 सबसे खूबसूरत शहर, जानें लिस्ट में कितने भारतीय शहर शामिल?
ये हैं दुनिया के 10 सबसे खूबसूरत शहर, जानें लिस्ट में कितने भारतीय शहर शामिल?
बाइक
Hero, Bajaj और Honda के लिए बड़ा झटका? बदल सकते हैं बाइक के नियम
Hero, Bajaj और Honda के लिए बड़ा झटका? बदल सकते हैं बाइक के नियम
ट्रेंडिंग
डंडे से पीटकर घोड़ी को नाचने पर किया मजबूर, पशु क्रूरता पर भड़के सोशल मीडिया यूजर्स
डंडे से पीटकर घोड़ी को नाचने पर किया मजबूर, पशु क्रूरता पर भड़के सोशल मीडिया यूजर्स
ENT LIVE
Blast Review: Abhirami, Preity Mukhundhan और Arjun Sarja की माइंड ब्लोइंग एक्शन फिल्म
Blast Review: Abhirami, Preity Mukhundhan और Arjun Sarja की माइंड ब्लोइंग एक्शन फिल्म
ENT LIVE
Carry On Jatta 4 Review: कन्फ्यूजन, कॉमेडी और फुल पैसा वसूल एंटरटेनमेंट
Carry On Jatta 4 Review: कन्फ्यूजन, कॉमेडी और फुल पैसा वसूल एंटरटेनमेंट
ABP NEWS
अयोध्या चंदा विवाद पर भड़कीं साध्‍वी ऋतंभरा.
अयोध्या चंदा विवाद पर भड़कीं साध्‍वी ऋतंभरा.
ABP NEWS
सच को छिपाया नहीं जा सकता: दान विवाद पर साध्वी ऋतंभरा।
सच को छिपाया नहीं जा सकता: दान विवाद पर साध्वी ऋतंभरा।
ABP NEWS
सांप चंदन के पेड़ों के चारों ओर भी लिपट जाते हैं। – साध्वी ऋतंभरा
सांप चंदन के पेड़ों के चारों ओर भी लिपट जाते हैं। – साध्वी ऋतंभरा
Embed widget