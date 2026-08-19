एनिवर्सरी पर मां के लिए खरीदा प्राइवेट जेट- वायरल गर्ल ने पूरे इंटरनेट को चौंकाया

आपने बच्चों को मां बाप की एनिवर्सरी पर केक लाते या छोटे मोटे गिफ्ट देते हुए जरूर देखा होगा. कुछ बच्चे पैसा ज्यादा कमाते हैं तो बाइक या कार तक गिफ्ट कर देते हैं. लेकिन जरा सोचिए, एक 20 साल की लड़की अपने मां बाप के लिए सालगिरह पर प्राइवेट जेट खरीदने निकल पड़े तो? हाल ही में एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक लड़की जिसकी उम्र करीब 20 साल बताई जा रही है अपने मां बाप के लिए प्राइवेट जेट खरीदने पहुंची है.

अपने मां बाप के लिए प्राइवेट जेट खरीदने पहुंची लड़की

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक लड़की अपने मां बाप के साथ उनकी सालगिरह का गिफ्ट खरीदने के लिए जा रही है. लेकिन जब मालूम होता है कि वो छोटा मोटा गिफ्ट खरीदने नहीं बल्कि एक प्राइवेट जेट लेने पर विचार कर रही है तो लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती है. वीडियो देखकर यूजर्स का माथा ठनक गया है और लोग हैरान हैं कि 20 साल की उम्र में ये लड़की ऐसा क्या कर रही है कि सालगिरह पर अपने मां बाप के लिए सीधे प्राइवेट जेट खरीदने पहुंच गई.

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एक एक चीज को देखा बारिकी से फिर फाइनल किया जेट?

वीडियो में लड़की अलग अलग प्राइवेट जेट विजिट करती है और कॉकपिट में जाकर पायलट से जानकारी इकट्ठा करती है. वो जेट खरीदने से पहले अपनी मां और पिता की सेहत और उनकी बॉडी के कंफर्ट को ध्यान में रखती है और उन्हीं सब चीजों की कंपनी से डिमांड भी करती है. लड़की केवल माता पिता का ही नहीं बल्कि अपने पालतू कुत्ते के भी जेट में पर्सनल स्पेस खोजती दिखाई देती है. वीडियो काफी चौंकाने वाला है और लोग इसे अब तक केवल सपने की तरह ही देख रहे हैं.

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यूजर्स बोले, बस इतना अमीर होना है

वीडियो को beccaxbloom नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...ये लड़की आखिर करती क्या है. एक और यूजर ने लिखा...बस इतना अमीर होना है मुझे भी. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...क्या बात है, अपने मां बाप के लिए इतना कौन करता है.

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