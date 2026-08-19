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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: एनिवर्सरी पर मां के लिए खरीदा प्राइवेट जेट- वायरल गर्ल ने पूरे इंटरनेट को चौंकाया

Video: एनिवर्सरी पर मां के लिए खरीदा प्राइवेट जेट- वायरल गर्ल ने पूरे इंटरनेट को चौंकाया

Viral Video: दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक लड़की अपने मां बाप के साथ उनकी सालगिरह का गिफ्ट खरीदने के लिए जा रही है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 19 Aug 2026 03:31 PM (IST)
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आपने बच्चों को मां बाप की एनिवर्सरी पर केक लाते या छोटे मोटे गिफ्ट देते हुए जरूर देखा होगा. कुछ बच्चे पैसा ज्यादा कमाते हैं तो बाइक या कार तक गिफ्ट कर देते हैं. लेकिन जरा सोचिए, एक 20 साल की लड़की अपने मां बाप के लिए सालगिरह पर प्राइवेट जेट खरीदने निकल पड़े तो? हाल ही में एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक लड़की जिसकी उम्र करीब 20 साल बताई जा रही है अपने मां बाप के लिए प्राइवेट जेट खरीदने पहुंची है.

अपने मां बाप के लिए प्राइवेट जेट खरीदने पहुंची लड़की

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक लड़की अपने मां बाप के साथ उनकी सालगिरह का गिफ्ट खरीदने के लिए जा रही है. लेकिन जब मालूम होता है कि वो छोटा मोटा गिफ्ट खरीदने नहीं बल्कि एक प्राइवेट जेट लेने पर विचार कर रही है तो लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती है. वीडियो देखकर यूजर्स का माथा ठनक गया है और लोग हैरान हैं कि 20 साल की उम्र में ये लड़की ऐसा क्या कर रही है कि सालगिरह पर अपने मां बाप के लिए सीधे प्राइवेट जेट खरीदने पहुंच गई.

 
 
 
 
 
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एक एक चीज को देखा बारिकी से फिर फाइनल किया जेट?

वीडियो में लड़की अलग अलग प्राइवेट जेट विजिट करती है और कॉकपिट में जाकर पायलट से जानकारी इकट्ठा करती है. वो जेट खरीदने से पहले अपनी मां और पिता की सेहत और उनकी बॉडी के कंफर्ट को ध्यान में रखती है और उन्हीं सब चीजों की कंपनी से डिमांड भी करती है. लड़की केवल माता पिता का ही नहीं बल्कि अपने पालतू कुत्ते के भी जेट में पर्सनल स्पेस खोजती दिखाई देती है. वीडियो काफी चौंकाने वाला है और लोग इसे अब तक केवल सपने की तरह ही देख रहे हैं.

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यूजर्स बोले, बस इतना अमीर होना है

वीडियो को beccaxbloom नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...ये लड़की आखिर करती क्या है. एक और यूजर ने लिखा...बस इतना अमीर होना है मुझे भी. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...क्या बात है, अपने मां बाप के लिए इतना कौन करता है.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 19 Aug 2026 03:31 PM (IST)
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