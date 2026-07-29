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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगमां बाप से बेटी ने शादी को लेकर किए भावुक सवाल, दिल जीत लेगा पिता का जवाब- वीडियो वायरल

मां बाप से बेटी ने शादी को लेकर किए भावुक सवाल, दिल जीत लेगा पिता का जवाब- वीडियो वायरल

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक बेटी अपने मां बाप के साथ बेडरूम में खाना खा रही होती है. तीनों खाना खाते हुए जिंदगी के फैसलों पर बात करने लगते हैं.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 29 Jul 2026 02:33 PM (IST)
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शादी से पहले हर बेटी को ये डर होता है कि अगर ससुराल ठीक नहीं मिला तो उसका क्या होगा? क्या मां बाप उसका पहले की तरह ख्याल रखेंगे और क्या शादी के बाद भी मायके के दरवाजे उसके लिए हमेशा खुले रहेंगे. इन सब सवालों का जवाब जानने के लिए एक बेटी ने कमरे में चुपके से कैमरा लगा दिया ताकी वो अपने मां बाप से सवाल करके उनके जवाब रिकॉर्डकर दुनिया को बता सके और कह सके कि नहीं, उसके मां बाप उसके साथ हर परिस्थिति में खड़े हैं. मां बाप से बातचीत का ये प्यारा सा वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

मां बाप से बेटी ने शादी को लेकर किए भावुक सवाल

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक बेटी अपने मां बाप के साथ बेडरूम में खाना खा रही होती है. तीनों खाना खाते हुए जिंदगी के फैसलों पर बात करने लगते हैं, जिसके बाद बेटी अपने मां बाप से पूछती है कि अगर मैं शादी कर लूं और मुझे महसूस हो कि शादी मुझसे नहीं चल पा रही है या फिर मुझसे निभाई नहीं जा रही है तो क्या मैं घर वापस आ सकती हूं. इसके बाद पिता जो जवाब देते हैं उसे सुनकर बेटी अपने पिता को गले लगा लेती है. पिता कहते हैं कि इस घर के दरवाजे तेरे लिए हमेशा हमेशा के लिए खुले हैं. आज के बाद ऐसी बात न तो करना और न ही सोचना. मां बाप हम तेरे हैं, ये घर तेरा है. प्रोब्लम फेस करना और जब लगे कि नहीं हो पा रहा तो ये घर तेरा है. 

 
 
 
 
 
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पिता की बात सुन बेटी ने लगा लिया गले

इसके बाद बेटी पूछती है कि फिर दुनिया वाले कहेंगे कि बेटी घर आकर बैठी है तो? इस पर पिता जवाब देते हैं कि तू बेटी दुनिया की है या हमारी है. इतना सुनते ही बेटी अपने पिता को गले लगा लेती है.  इसके अलावा बेटी ये भी पूछती है कि मैं अगर अपने बॉयफ्रेंड से शादी कर लूं और मेरा घर बिगड़ जाए तो आप ये तो नहीं कहेंगे ना कि तूने की है तू ही संभाल. इस पर भी मां बाप बेटी को काफी भावुक जवाब देते हैं जो की वीडियो वीडियो में साफ दिखाई और सुनाई दे रहा है.

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यूजर्स बोले, अब तक का सबसे प्यारा वीडियो

वीडियो को bijlee.chamakne.do नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...मां बाप की सोच को सलाम है. एक और यूजर ने लिखा...मेरे मां बाप भी ऐसे ही हैं. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...इंटरनेट पर मेरा सबसे पसंदीदा वीडियो यही है अब तक का.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 29 Jul 2026 02:33 PM (IST)
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