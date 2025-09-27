मुंबई लोकल में महिलाओं ने खेला गरबा तो इंटरनेट पर मचा बवाल! वीडियो देख आपस में भिड़े यूजर्स
Viral Video: कुछ महिलाएं कथित तौर पर मुंबई लोकल में गरबा खेलती दिखाई दे रही हैं. वीडियो वायरल होने के बाद इंटरनेट पर बवाल मचा हुआ है और लोग तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.
Trending: सोशल मीडिया पर हर तरफ गरबा और डांडिया के वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगे. डांडिया कार्यक्रमों के लिए जगह जगह पर आयोजन कराए जा रहे हैं. लेकिन कुछ लोग हैं जो अपना कार्यक्रम कहीं भी शुरू कर देते हैं. फिर चाहे वो बस हो या ट्रेन. ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है जहां कुछ महिलाएं कथित तौर पर मुंबई लोकल में गरबा खेलती दिखाई दे रही हैं. वीडियो वायरल होने के बाद इंटरनेट पर बवाल मचा हुआ है और लोग तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.
मुंबई लोकल में गरबा खेलती दिखीं महिलाएं
दरअसल, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो देश की मायानगरी मुंबई का बताया जा रहा है. जहां शहर की रीढ़ कही जाने वाली मुंबई लोकल में कुछ महिलाएं सामूहिक रूप से गरबा खेलती दिखाई दे रही हैं. ट्रेन का कोच यात्रियों से भरा पड़ा है. सब अपने में मशगूल हैं, लेकिन ट्रेन में मौजूद इन चार से पांच महिलाओं को गरबा खेलने की ऐसा चुल मची कि ना ट्रेन देखी ना उसमें बैठे यात्री. सबके सामने शुरू कर दिया गरबा.
मुंबई लोकल में गरबा चल रहा है, बगल में मुस्लिम महिला अपने बच्चे के साथ बैठी है।— The Muslim (@TheIndMuslim) September 25, 2025
अगर यहीं पर वो मुस्लिम महिला नमाज़ पढ़ लेती तो सबकी भावनाएं आहत हो जाती? pic.twitter.com/Kg5aoC5KLJ
वीडियो में देखा जा सकता है कि 4 से 5 महिलाएं एक सर्कल बनाकर जोरों शोरों से गरबा खेलती दिखाई दे रही है. वीडियो वायरल होने के बाद इंटरनेट पर लोगों के बीच दो राय बन गई है. कुछ इसे ठीक बता रहे हैं तो कुछ इसे पब्लिक पॉलिसी से जोड़ रहे हैं. वीडियो देखने के बाद आप खुद ही तय कर पाएंगे कि क्या सही है और क्या गलत.
दो भागों में बंटा इंटरनेट, यूजर्स ने दिए ऐसे ऐसे तर्क
वीडियो को @TheIndMuslim नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...पास ही में मुस्लिम महिला अपने बच्चे के साथ बैठी है, अगर किसी ने नमाज पढ़ी होती तो? एक और यूजर ने लिखा...ये तरीका एक दम गलत है. गरबा खेलने के लिए कई कार्यक्रम हैं आप वहां जाकर खेलिए. ट्रेन में गरबा खेलना कहां तक ठीक है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...गरबा खेलना ट्रेन में इतना बड़ा सवाल नहीं है. अगर किसी को दिक्कत है भी तो 10 मिनट सह ले बवाल करने से अच्छा तो.
