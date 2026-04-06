ये सब क्या देखना पड़ रहा है... अब ट्रेन में ताड़ी भी बिकने लगी, वीडियो देख खा जाएंगे चक्कर

Viral Video: आपने अभी तक ट्रेन में चाय, पकौड़े, खाना और न जाने क्या-क्या बिकते हुए देखा होगा, लेकिन इस बार जो वीडियो सामने आया है, उसे देखकर हर कोई दंग है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में एक महिला ट्रेन में ताड़ी बेचते हुए नजर आ रही है. जैसे ही यह वीडियो सामने आया, लोग हैरानी जताने लगे. इतना ही नहीं कई लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या ट्रेन में ताड़ी बेचना गैरकानूनी नहीं है?

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर वायरल हो रहे वीडियो को बनाने वाला व्यक्ति हैरानी जताता हुआ बोलता है कि उसने भी पहली बार ट्रेन में ताड़ी बिकते हुए देखी है. वह बताता है कि एक महिला 20 रुपए में एक गिलास ताड़ी दे रही है. बता दें, आमतौर पर गांव में मिलने वाला एक नशीला प्राकृतिक रस है, जिसमें नशा होता है और जिसे गांव देहात में काफी पसंद किया जाता है.

वीडियो में क्या दिख रहा है?

वीडियो में साफतौर पर देखा जा सकता है कि एक महिला ट्रेन के डिब्बे में यात्रियों के बीच ताड़ी बेच रही है. वह बड़े आराम से ताड़ी बेचते हुए नजर आ रही है. यह देखकर वीडियो बनाने वाला और बाकी लोग भी चौक गए हैं क्योंकि ट्रेन जैसे सार्वजनिक परिवहन में इस तरह के नशीले पदार्थ बेचना कानूनी तौर पर सही नहीं है. वीडियो बनाने वाला व्यक्ति ही अपनी हैरानी जताते हुए बोलता है कि उसने भी आज पहली बार देखा कि ट्रेन में ताड़ी बेची जा रही है.

वीडियो पर लोगों की प्रतिक्रिया

इस वीडियो पर सोशल मीडिया यूजर्स अलग-अलग प्रतिक्रिया दे रहे हैं. कुछ लोग महिला की मजबूरी को समझते हुए बोलते हैं कि पेट के लिए सब कुछ करना पड़ता है. वहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि ताड़ी जैसे नशीले पदार्थ ट्रेन में बेचना बिल्कुल भी सही नहीं है, यह लोगों के लिए भी खतरनाक हो सकता है. लोग इस मामले पर प्रशासन से कार्रवाई की मांग भी कर रहे हैं

अब और क्या क्या देखना पड़ेगा। ट्रेन में निरा भी बिकने लगा है। जिसे गांव में ताड़ी बोलते हैं।

Video social media पर वायरल हो रहा है। pic.twitter.com/sxGzo1Tb4y — TANVEER (@sktanveer87) April 5, 2026

नियमों और जिम्मेदारियों पर उठे सवाल

यह वीडियो कई सवाल खड़े करता है. क्या सार्वजनिक जगहों पर नशे का सामान बेचना सही है? और क्या ऐसे मामलों में कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? लोगों का मानना है कि ऐसी घटनाएं सुरक्षा और नियमों पर भारी सवाल खड़े करती हैं. प्रशासन को इस तरह की घटनाओं पर सख्ती बरतनी चाहिए, जिससे यात्रियों को कोई असुविधा न हो और यात्री यात्रा के दौरान ऐसे नशीले पदार्थों से दूर रहें.