Matthew Hayden viral video: ऑस्ट्रेलिया के पूर्व विस्फोटक बल्लेबाज और गुजरात टाइटंस के बेटिंग कोट मैथ्यू हेडन इन दिनों चर्चा में हैं.उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें उनकी सादगी साफ दिखाई दे रही है. गुजरात टाइटंस में इतनी बड़ी पॉजिशन पर होते हुए भी मैथ्यू हेडन ने वो काम किया जिसे थोड़ा सा पैसा आ जाने पर कई लोग अपनी शान के खिलाफ समझने लगते हैं. वीडियो देखने के बाद आप खुद उनकी तारीफ करने लगेंगे.

बाउंड्री लाइन से कचरा उठाते दिखे मैथ्यू हेडन

दरअसल, आईपीएल 2026 के दौरान गुजरात टाइटंस के एक मैच के दौरान मैथ्यू हेडन ग्राउंड की बाउंड्री लाइन से कचरा उठाते दिखाई दे रहे हैं. हैरानी की बात ये है कि जिस कचरे को वो साफ कर रहे हैं वो उनका फैलाया हुआ भी नहीं है. वीडियो में दिख रहा है कि वो बाउंड्री पर से अलग अलग जगहों से कचरा उठाते हैं और फिर उसे एक डस्टबीन बैग में डाल देते हैं. उन्हें ऐसा करते देख वहां खड़े लोग भी एक बार के लिए हैरान रह जाते हैं, लेकिन मैथ्यू हेडन के चेहरे पर इस बात को लेकर कोई शंका नहीं दिखाई देती, बल्कि वो इसे कैमरे के सामने ऐसे लेकर आते हैं जैसे ये उनके लिए आम बात हो. विदेशी खिलाड़ी के ये एथिक्स देखकर अब इंटरनेट की जनता भी उनकी मुरीद हो गई है.

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गजब के खिलाड़ी रहे हैं मैथ्यू हेडन

आपको बता दें कि मैथ्यू हेडन ऑस्ट्रेलिया के पूर्व विस्फोटक बल्लेबाज रहे हैं. 54 साल के मैथ्यू ने 1993 से लेकर 2009 तक ऑस्ट्रेलिया के लिए खूब क्रिकेट खेला है और ताबड़तोड़ रन बनाए हैं. फिलहाल 2026 में वो आईपीएल टीम गुजरात टाइटंस के बल्लेबाजी कोच हैं. इस पॉजिशन पर रहते हुए भी मैथ्यू हेडन का आचरण देख अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो किस दर्जे के इंसान हैं. सोशल मीडिया पर उनकी खूब तारीफ हो रही है.

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यूजर्स बोले, इनके लिए दिल से रेस्पेक्ट

वीडियो को vishal_fitness नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...गेंदबाजों का भी ऐसे ही सफाया किया करते थे ये. एक और यूजर ने लिखा...मैथ्यू हैडिन के लिए दिल से रेस्पेक्ट है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...लोगों को इनसे कुछ सीखना चाहिए.

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