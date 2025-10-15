हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दिल्ली मेट्रो में बैठ भजन गाने लगी महिलाएं! वीडियो देख यूजर्स बोले, इन्हें कोई मंदिर भेजो

दिल्ली मेट्रो में बैठ भजन गाने लगी महिलाएं! वीडियो देख यूजर्स बोले, इन्हें कोई मंदिर भेजो

Viral Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें कथित रूप से दिल्ली मेट्रो में कुछ महिलाएं फर्श पर बैठकर एक साथ भजग गाती दिखाई दे रही हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 15 Oct 2025 10:23 PM (IST)
दिल्ली मेट्रो का जब भी नाम आता है तो इसे लेकर कई तरह की बातें जहन में आती है. लड़ाई, झगड़ा, गाली गलौच तो वहीं रील बाजी भी यहां जमकर होती है. लेकिन इस बार तो दिल्ली मेट्रो में कुछ महिलाएं फर्श पर बैठकर भजन गाने लगीं. वीडियो जब इंटरनेट पर वायरल हुआ तो यूजर्स की भी अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आने लगीं. किसी ने इसे सराहा तो किसी ने नियमों और कानून का हवाला देते हुए इसे बिल्कुल गलत बताया.

दिल्ली मेट्रो में भजन गानें लगीं महिलाएं

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें कथित रूप से दिल्ली मेट्रो में कुछ महिलाएं फर्श पर बैठकर एक साथ भजग गाती दिखाई दे रही हैं. इस दौरान मेट्रो का कोच यात्रियों से खचाखच भरा हुआ है और महिलाएं अपनी ही धुन में भजन को ऐसे गा रही हैं मानों मेट्रो नहीं किसी मंदिर में बैठी हों. इस दौरान कुछ यात्रियों को इसमें आनंद आ रहा है तो कुछ महिलाओं को फर्श पर बैठा देख असहज महसूस कर रहे हैं.

आपको बता दें कि दिल्ली मेट्रो में फर्श पर बैठकर यात्रा करना और किसी भी तरह की रील बनाना दंडनीय है और इसके लिए मोटा जुर्माना भरना पड़ सकता है. लेकिन वीडियो में साफ दिख रहा है कि महिलाएं फर्श पर बैठकर भजन गा रही हैं और उन्हें नियमों और जुर्माने का दूर दूर तक कोई खौफ नहीं हैं.

यह भी पढ़ें: कैमरा ना होता तो यकीन मुश्किल था! रेलवे फाटक पर बकरे की तरह कटा शख्स- डरा देगा वीडियो

यूजर्स बोले, कोई मंदिर भेजो

वीडियो को @VigilntHindutva नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन भी दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...इन लोगों को कोई मंदिर भेजो, मेट्रो यात्रा करने के लिए भजन के लिए नहीं. एक और यूजर ने लिखा...सुबह सुबह भगवान का नाम सुनने में कैसी परेशानी. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...दिल्ली मेट्रो में ये सब आम हो चुका है. दिखावा है और कुछ नहीं.

यह भी पढ़ें: मसाज ले रही लड़की का चुपके से बनाया वीडियो! मनचले का पीट पीटकर बना दिया भूत- वीडियो वायरल

Published at : 15 Oct 2025 10:23 PM (IST)
