फोन छीनकर बस में चढ़ा चोर और फिर दिखा दी चालाकी, वीडियो देख पकड़ लेंगे माथा

आपने अक्सर सोशल मीडिया पर ट्रेनों और बसों में चोरी के वीडियो देखें होंगे. वहीं इन दिनों भी सोशल मीडिया पर चोरी के वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिसे देखकर लोग हैरान भी है और गुस्से में भी. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे क्लिप में एक शख्स सड़क किनारे खड़े यूवक मोबाइल छीनकर तेजी से बस में चढ़ जाता है. लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है. बस में चढ़ने के बाद शख्स जिस तरह से चालाकी करता है, उसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया और सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए. इस वीडियो को देखकर सोशल मीडिया पर लोग भी गुस्से में कमेंट कर रहे हैं.



फोन छीनकर बस में चढ़ चोर ने दिखाई चालाकी



सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @geetappoo नाम के अकाउंट से वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि एक युवक बस स्टॉप के पास खड़ा होकर मोबाइल पर बात कर रहा होता है. तभी अचानक एक दूसरा व्यक्ति झपट्टा मार कर उसका फोन छीन लेता है और पास खड़ी बस में चढ़ जाता है. इसके बाद फोन जिसका फोन था वो शख्स तुरंत बस में चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन बस के अंदर पहुंचते ही चोर चालाकी से बस से उतरने वाले लोगों में शामिल हो जाता है. जैसे कुछ हुआ ही न हो. वहीं कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि बस में मौजूद दूसरे लोग भी चोर की टीम का हिस्सा हो सकते हैं, क्योंकि किसी ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की.





सोशल मीडिया पर लोगों की अलग-अलग राय

यह वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया यूजर्स के बीच बहस छिड़ गई कुछ लोगों ने इसे स्क्रिप्टेड बताया तो कुछ ने इसे हकीकत से जुड़ी चेतावनी माना. इस वीडियो को देखकर एक यूजर ने कमेंट किया अब कुछ नहीं कर सकते, फोन तो गया समझो. वहीं दूसरा कमेंट करता है यह वीडियो स्क्रिप्टेड है. इसके अलावा एक और यूजर कमेंट करता है भीड़ में सावधान रहने की जरूरत है. वहीं एक यूजर कमेंट करता है चोरी करने का आइडिया दे रहा है क्या. इसके अलावा कुछ यूजर लिखते हैं ऐसे चोरों की पूरी टीम होती है, जिससे आप आसानी से जीत नहीं सकते.

वहीं एक और यूजर इस तरह की चोरी की हरकत को पुरानी तकनीक बता देता है. वहीं एक यूजर ने वीडियो देखकर कमेंट किया भाई का मोबाइल दे दो यार, नहीं तो भाई को हार्ट अटैक आ जाएगा. इसके अलावा एक और यूजर कमेंट करता है यह वाली वीडियो भले ही स्क्रिप्टेड हो, मगर असली वाला इससे ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड तरीके से हो सकता है. वहीं एक यूजर कमेंट करता है ट्रेन और बसों में ऐसी घटनाएं बहुत होती है, इसलिए सावधानी रखनी चाहिए. वहीं एक यूजर ने कमेंट किया पूरी फील्डिंग पहले से सेट लग रही है.

