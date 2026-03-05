हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: मां का हाथ छुड़ाकर सड़क पर दौड़ा बच्चा, कार ने कुचला, वीडियो देख सहम जाएंगे आप!

Video: मां का हाथ छुड़ाकर सड़क पर दौड़ा बच्चा, कार ने कुचला, वीडियो देख सहम जाएंगे आप!

Viral Video: सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में महिला दो बच्चों के साथ सड़क पार कर रही थी, तभी एक बच्चा हाथ छुड़ाकर सड़क की ओर दौड़ा और कार ने उसे कुचल दिया. देखें वीडियो.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Updated at : 05 Mar 2026 06:09 PM (IST)
Preferred Sources

Viral Video:  सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में इंडोनेशिया की एक महिला दो बच्चों के साथ सड़क पार करने की कोशिश करती दिखाई दे रही है. महिला एक बच्चे का हाथ पकड़े हुए थी, जबकि दूसरा बच्चा पहले बच्चे का हाथ पकड़ रहा था.

महिला सड़क किनारे खड़ी होकर रास्ता साफ होने का इंतजार कर रही थी. अचानक एक बच्चा हाथ छुड़ाकर सड़क की ओर दौड़ गया और उसी समय सामने से एक कार आ गई. बच्चा कार से टकरा कर कार के नीचे आ गया, लेकिन चालक ने तुरंत ब्रेक लगाकर कार को रोक दिया. आसपास मौजूद लोग तेजी से बच्चे की ओर भागे और उसे गोद में उठा लिया.

हादसा कैसे हुआ?

वीडियो में देखा जा सकता है कि जैसे ही बच्चा हाथ छुड़ाता है, वह सड़क पर दौड़ पड़ता है और कार के सामने आ जाता है. चालक तुरंत ब्रेक लगाता है, लेकिन बच्चे को पूरी तरह रोक नहीं पाता. यह स्थिति बहुत डरावनी थी, और आसपास खड़े लोग भी तुरंत मदद के लिए दौड़े.

इस पूरी घटना को देखकर महिला डर और सदमे के कारण सड़क पर गिर पड़ी. कुछ ही समय बाद वह फिर उठकर बैठ गई. स्थानीय लोग तुरंत कार चालक से कार को सड़क के साइड में खड़ा करने के लिए कहते हैं और बच्चे की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आगे बढ़ते हैं. बच्चे को सुरक्षित तरीके से उठाकर दूसरी कार में बैठाया गया ताकि उसे अस्पताल ले जाया जा सके.

इस घटना से क्या सीख मिलती है?

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होते ही लोग इस घटना पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा कि “बच्चे की जान बचना किसी चमत्कार से कम नहीं है. चालक और आसपास मौजूद लोगों ने असली बहादुरी दिखाई.” एक अन्य यूजर्स ने कहा कि इस घटना से यह सीख मिलती है कि बच्चों पर हमेशा नजर रखनी चाहिए और सड़क पार करते समय सावधानी बरतनी चाहिए. कई लोगों ने कार चालक की तत्परता और आसपास मौजूद लोगों की मदद की सराहना की.

Published at : 05 Mar 2026 06:09 PM (IST)
Tags :
Trending News Indonesia News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ट्रेंडिंग
Video: मां का हाथ छुड़ाकर सड़क पर दौड़ा बच्चा, कार ने कुचला, वीडियो देख सहम जाएंगे आप!
Video: मां का हाथ छुड़ाकर सड़क पर दौड़ा बच्चा, कार ने कुचला, वीडियो देख सहम जाएंगे आप!
ट्रेंडिंग
फोन छीनकर बस में चढ़ा चोर और फिर दिखा दी चालाकी, वीडियो देख पकड़ लेंगे माथा
फोन छीनकर बस में चढ़ा चोर और फिर दिखा दी चालाकी, वीडियो देख पकड़ लेंगे माथा
ट्रेंडिंग
लड़की ने कमरे में रखे ढेर सारे सांप और सीढ़ियां, फिर खेलने लगी स्नेक एंड लैडर, वीडियो वायरल
लड़की ने कमरे में रखे ढेर सारे सांप और सीढ़ियां, फिर खेलने लगी स्नेक एंड लैडर, वीडियो वायरल
ट्रेंडिंग
'लगता है भाई की फील्डिंग सेट हो गई' शादी में अर्जुन तेंदुलकर का चेहरा देख कंफ्यूज हुए यूजर्स, लेने लगे मजे
'लगता है भाई की फील्डिंग सेट हो गई' शादी में अर्जुन तेंदुलकर का चेहरा देख कंफ्यूज हुए यूजर्स, लेने लगे मजे
Advertisement

वीडियोज

Nitish Kumar Rajyasabha Nomination: नीतीश कुमार के बाद कौन संभालेगा CM कुर्सी? | Bihar Politics
Anupamaa: अनुपमा: प्रेरणा ने प्रेम पर डाली नज़र, अनुपमा ने समारोह के बीच सिखाया सबक
Bollywood News: सनी देओल की ‘एंटनी’ में विजय वर्मा की एंट्री, पहली बार आमने-सामने होगी जोरदार टक्कर
Anil Kapoor ने Subedaar की Cast, Fitness और Discipline पर की खुलकर बात
Vasudha: 😧Hanumant का License जब्त गाड़ी और नौकरी दोनों गए हाथ से, अब क्या करेगी Vasudha?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
खामेनेई की मौत के 5 दिन बाद भारत ने जताया दुख, ईरानी दूतावास पहुंचे विदेश सचिव विक्रम मिसरी, लिखा शोक संदेश
खामेनेई की मौत के 5 दिन बाद भारत ने जताया दुख, ईरानी दूतावास पहुंचे विदेश सचिव विक्रम मिसरी, लिखा शोक संदेश
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने पर अखिलेश यादव की तीखी प्रतिक्रिया, कहा- भाजपा ने फिरौती में पूरा बिहार मांग लिया
नीतीश के राज्यसभा जाने पर अखिलेश की तीखी प्रतिक्रिया, कहा- BJP ने फिरौती में पूरा बिहार मांग लिया
विश्व
Israel US Iran War: अमेरिका ने डुबोया IRIS DENA तो भड़का ईरान, फूंक डाला तेल का टैंकर, और खतरनाक हुई मिडिल ईस्ट की जंग
अमेरिका ने डुबोया IRIS DENA तो भड़का ईरान, फूंक डाला तेल का टैंकर, और खतरनाक हुई मिडिल ईस्ट की जंग
क्रिकेट
कौन हैं अर्जुन तेंदुलकर की दुल्हन सानिया चंडोक, कितनी पढ़ी-लिखी हैं? कितनी अमीर हैं? जानें A टू Z डिटेल्स
कौन हैं अर्जुन तेंदुलकर की दुल्हन सानिया चंडोक, कितनी पढ़ी-लिखी हैं? कितनी अमीर हैं?
साउथ सिनेमा
रश्मिका-विजय के रिसेप्शन में बिना चप्पल-जूते पहने पहुंचे रामचरण, वजह जान हो जाएंगे हैरान
रश्मिका-विजय के रिसेप्शन में बिना चप्पल-जूते पहने पहुंचे रामचरण, वजह जान हो जाएंगे हैरान
इंडिया
बिहार को जंगलराज से मुक्ति, कुर्ते पर कोई दाग नहीं... अमित शाह ने नीतीश कुमार की जमकर की तारीफ
बिहार को जंगलराज से मुक्ति, कुर्ते पर कोई दाग नहीं... अमित शाह ने नीतीश कुमार की जमकर की तारीफ
जनरल नॉलेज
Iran Attacks Middle East: सऊदी अरब से यूएई तक 8 मुस्लिम देशों को ईरान ने क्यों बनाया निशाना? जानें हमले की वजह
सऊदी अरब से यूएई तक 8 मुस्लिम देशों को ईरान ने क्यों बनाया निशाना? जानें हमले की वजह
ऑटो
कम डाउन पेमेंट में खरीद सकते हैं Hunter को टक्कर देने वाली TVS Ronin, हर महीने इतनी देनी होगी EMI
कम डाउन पेमेंट में खरीद सकते हैं Hunter को टक्कर देने वाली TVS Ronin, हर महीने इतनी देनी होगी EMI
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor का 'झक्कास' अंदाज, ये film भूल कर भी Miss मत करना
Subedaar Review: Anil Kapoor का 'झक्कास' अंदाज, ये film भूल कर भी Miss मत करना
ENT LIVE
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
ENT LIVE
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Embed widget