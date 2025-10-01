मंदिर में कच्छा पहनकर पहुंची महिला! टोकने पर पंडित और पुलिस से भिड़ खूब मचाया गदर- वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसने परंपरा, आस्था और आधुनिक सोच के बीच की जंग को फिर से सुर्खियों में ला दिया है. वीडियो में एक महिला हाफ पेंट पहनकर मंदिर में दाखिल होने की कोशिश करती है. इसके बाद मंदिर परिसर में सुरक्षा गार्ड और पुजारियों के साथ उसकी जमकर बहस हो जाती है. महिला का कहना है कि मंदिर के ड्रेस कोड के नियम इंसानों ने बनाए हैं, भगवान ने नहीं. यही वजह है कि वह इन नियमों को मानने से साफ इनकार कर देती है, यह पूरा वाकया कैमरे में कैद हो गया और अब इंटरनेट पर जबरदस्त बहस का मुद्दा बन चुका है.

शॉर्ट्स पहनकर मंदिर दर्शन करने पहुंची महिला

वीडियो के मुताबिक, यह घटना एक प्रमुख मंदिर की बताई जा रही है, जहां एक महिला अपने साथी के साथ दर्शन करने पहुंची. लेकिन महिला ने उस वक्त हाफ पेंट पहन रखी थी. जैसे ही वह मंदिर परिसर में दाखिल होने लगी, वहां तैनात सुरक्षा गार्ड ने उसे रोक दिया. इसके बाद पुजारियों ने भी गार्ड का समर्थन किया और कहा कि मंदिर में प्रवेश के लिए मर्यादा और ड्रेस कोड का पालन जरूरी है. इसके बाद मानों महिला भड़क गई और अजीब अजीब तर्क देने लगी. महिला का कहना था कि कपड़ों वाले नियम इंसानों ने बनाए हैं भगवान ने नहीं.

Woman got into a heated argument with the police and the priest after being denied entry for wearing shorts



Hindu temples should have a dress code for both genders. pic.twitter.com/asMegXPBed — Hindutva Vigilant (@VigilntHindutva) October 1, 2025

बहस के बाद लौट गए महिला और उसका साथी

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो ने लोगों को दो गुटों में बांट दिया है. एक गुट महिला के समर्थन में खड़ा है और कह रहा है कि मंदिर में जाने के लिए पहनावे को आधार नहीं बनाया जाना चाहिए. जबकि दूसरा गुट परंपरा और आस्था का हवाला देते हुए महिला की हरकत को पूरी तरह गलत बता रहा है. काफी देर तक चली इस गरमागरम बहस के बाद आखिरकार महिला और उसका साथी मंदिर से वापस लौट गए. अंदर खड़ी महिला ने इस पूरे वाकये का वीडियो बना लिया, जो अब इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है.

यह भी पढ़ें: Video: मैडम जी ने बुरी तरह ठोक दी कार, फिर कैब वाले को मारने दौड़ी, सड़क पर कलेश का वीडियो वायरल

यूजर्स ने यूं किया रिएक्ट

वीडियो को @VigilntHindutva नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...आप लोग तय नहीं करेंगे कि महिलाएं क्या पहनेंगी. एक और यूजर ने लिखा...मंदिर में तमीज के कपड़ों में जाना ही उचित है, ऐसे कपड़ों में आने वालों को प्रवेश नहीं दिया जाए. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...मंदिर में महिला और पुरुष दोनों के लिए ड्रेस कोड निर्धारित किए जाएं.

यह भी पढ़ें: Viral Video: दरवाजे से घुसते हैं खिड़की से निकलते हैं... कैसी होती है चोरी की मोहब्बत, वीडियो देख आ जाएगा समझ