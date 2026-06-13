ऑर्डर-ऑर्डर! आज मैं जज हूं, डिस्ट्रिक कोर्ट में जिला जज की कुर्सी पर बैठ गई महिला, वीडियो वायरल 

Viral Video: कभी-कभी जिंदगी में कुछ ऐसा हो जाता है जिसे देखकर इंसान का मुंह खुला रह जाए. ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, बताया जा रहा है कि ये वीडियो वाराणसी की जिला अदालत में शुक्रवार की सुबह का है. सुबह करीब 9 बजे, जब कोर्ट का माहौल सामान्य था, तभी एक महिला सीधे जिला जज की कुर्सी पर जाकर बैठ गई.

बैठते ही उसने हैमर पटकी और जोर से चिल्लाई "ऑर्डर-ऑर्डर! आज मैं जिला जज हूं." वकीलों से कहा कि गवाह और सबूत पेश करो, आज सारे मामलों की सुनवाई वो खुद करेंगी. इतना ही नहीं, उन्होंने फाइलें उठाईं और उन्हें पलटना भी शुरू कर दिया बिल्कुल किसी असली जज की तरह.

एक घंटे तक चला पूरा ड्रामा

इस अचानक हुई घटना से कोर्ट में मौजूद वकील पूरी तरह हैरान रह गए. जब किसी ने वीडियो बनाना शुरू किया तो महिला भड़क गई. वकीलों ने उन्हें बाहर जाने के लिए कहा, लेकिन वो कुर्सी छोड़ने को तैयार ही नहीं थी जैसे वे कुर्सी उसी के लिए बनी हो, आखिरकार महिला पुलिसकर्मियों को बुलाना ही पड़ा. पुलिस ने महिला को हिरासत में लिया और कैंट थाने ले गई.

यह पूरा ड्रामा करीब एक घंटे तक चला. पूछताछ में पता चला कि उस दिन जिला जज अवकाश पर थे. महिला की पहचान वंदना गुप्ता के रूप में हुई और इस पूरे किसे में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि वंदना का कोई मामला कोर्ट में है ही नहीं. और यह पहली बार भी नहीं था, वो इससे पहले भी कई बार जज की कुर्सी पर बैठ चुकी हैं.

वाराणसी में शुक्रवार सुबह 9 बजे जिला जज की कुर्सी पर एक महिला बैठ गई। कुर्सी पर बैठते ही हैमर पटकते हुए चिल्लाई- ऑर्डर-ऑर्डर। वकीलों से कहा- आज मैं जिला जज हूं। गवाह और सबूत पेश करिए। आज सारे मामले की सुनवाई मैं करूंगी। जो भी काम हो हमको बताया जाए।



इसके बाद फाइलें उठाकर उनको… pic.twitter.com/p30HxIi7lO — आदित्य तिवारी / Aditya Tiwari (@aditytiwarilive) June 12, 2026

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लोगों ने कहा कोई हंसा, कोई सोच में पड़ गया

इस वीडियो के वायरल होते ही सोशल मीडिया पर तरह-तरह की बातें होने लगीं. कुछ लोगों ने मजाकिया अंदाज में लिखा "महिला का बचपन से जज बनने का ख्वाब रहा होगा, जो उसने इस तरह से पूरा किया" किसी ने हस्ते मीम वाले अंदाज में कहा "ये तो वैसा है जैसे आज गाड़ी तेरा भाई चलाएगा!" लेकिन कुछ लोग गंभीर भी हुए. एक यूजर ने लिखा " अगर वो मानसिक समस्या से ग्रसित हो तो उसकी पहचान छिपाई जानी चाहिए. मानसिक स्वास्थ्य देखरेख अधिनियम 2017 तो यही कहता है" और सच में यह सवाल जरूरी है. फिलहेल ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.

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