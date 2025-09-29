मॉल में बकरियां लेकर पहुंच गई दीदी! फिर एस्केलेटर पर हो गया कांड- वीडियो देख नहीं रुकेगी हंसी

सोशल मीडिया वैसे तो हंसी मजाक और मनोरंजन का खजाना है. लेकिन कभी कभी ये हद कर देता है. एक वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है जिसमें एक महिला अपनी कुछ बकरियां लेकर मॉल में घुस आई है. इस दौरान वो मॉल के एस्केलेटर पर भी चढ़ने की कोशिश करती है लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है कि आपकी हंसी निकल जाएगी. वीडियो देखकर यूजर्स भी मजेदार रिएक्शन दे रहे हैं. कोई लोटपोट हो रहा है तो कोई दीदी को लेकर तंज कस रहा है.

जब मॉल में शॉपिंग करने निकली बकरियां

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक देहाति महिला अपनी कुछ बकरियों के साथ मॉल घूमने निकली है. बस यही अंदाज उसके सोशल मीडिया पर वायरल होने की वजह बन गया. महिला अपनी बकरियों को ना केवल मॉल घुमाने ले गई बल्कि बकरियों के साथ एस्केलेटर पर भी चढ़ गई जिसके बाद बकरियों में डर का माहौल देखने को मिला. इस दौरान बेचारी बकरियां डर से थर थर कांपती दिखी. वीडियो में साफ दिख रहा है कि बकरियां एस्केलेटर पर चढ़ने को तैयार नहीं है लेकिन महिला जबरन उनकी रस्सी खींच कर ख्वामख्वां उनसे स्टंट कराने की जिद पकड़े बैठी है. हालांकि इंटनेट पर लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि ऊपर फ्लोर पर बकरियों को ले जाने का मतलब क्या है.

बकरी ज्यादा इम्पोर्टेन्ट है 😂🤣

ट्रिगर मत होना बस ये फन पोस्ट है pic.twitter.com/uQZ7nk2YL7 — Arshad Khan (@ArshadK96995026) September 28, 2025

यूजर्स लेने लगे मजे

वीडियो को @ArshadK96995026 नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...आइए ना हमरा बिहार में, यहां कुछ भी हो सकता है भाई. एक और यूजर ने लिखा...बहन लेकिन तू बकरियां क्यों ले आई यहां पर. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...बकरियां शॉपिंग करने निकली हैं मॉल में, क्या बात है.

