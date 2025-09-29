जम्हाई लेना पड़ा भारी! ज्यादा मुंह खोलने से टूटी लड़की की गर्दन, हैरान कर देगा मामला

सोशल मीडिया पर एक हैरान करने वाली खबर इस वक्त चर्चा में है. ब्रिटेन की एक 36 साल की महिला की जिंदगी सिर्फ एक जम्हाई लेने से बदल गई. जी हां, जानकर अजीब लगता है लेकिन यही सच है. जोर से जम्हाई लेने के चलते उसकी गर्दन टूट गई और हालत इतनी बिगड़ गई कि उसे तुरंत आपातकालीन सर्जरी करानी पड़ी. इस घटना ने लोगों को चौंका दिया है कि कभी-कभी एक छोटी-सी बात भी कितनी बड़ी मुसीबत बन सकती है. इंटरनेट पर ये मामला अब चर्चा का विषय बना हुआ है और लोग इसे लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.

जम्हाई लेते हुए टूटी महिला का गर्दन की हड्डी!

दरअसल, ब्रिटेन के मिल्टन कीन्स इलाके की रहने वाली हेले ब्लैक नाम की महिला सुबह उठकर अपनी बच्ची अमेलिया के लिए दूध की बोतल गर्म कर रही थीं. तभी उन्होंने अपनी बच्ची को जम्हाई लेते देखा और खुद भी जम्हाई ले ली. यह तो रोजमर्रा की एक सामान्य बात थी, लेकिन इस बार उनकी जिंदगी उलट गई. जम्हाई लेते ही हेले को ऐसा लगा जैसे उनके शरीर में बिजली का झटका लग गया हो. उनका हाथ हवा में लटक गया और तुरंत उन्हें अहसास हुआ कि कुछ बहुत गड़बड़ है. उन्होंने अपने पति इयान से तुरंत एम्बुलेंस बुलाने को कहा.

डॉक्टर्स ने सर्जरी कर बचाई जान

अस्पताल पहुंचने के बाद डॉक्टरों को भी पहले समझ नहीं आया कि आखिर दिक्कत क्या है, क्योंकि शुरुआती स्कैन में कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था. लेकिन बाद में गर्दन का खास स्कैन करने पर पता चला कि उनकी रीढ़ की हड्डी की C6 और C7 हड्डियां आगे की ओर खिसक गई थीं. डॉक्टरों ने बताया कि मामला बेहद गंभीर था और उस वक्त 50-50 का चांस था कि वह दोबारा चल भी पाएंगी या नहीं. सौभाग्य से, डॉक्टरों ने तुरंत आपातकालीन सर्जरी की और उनकी जान बच गई. हालांकि, इस हादसे के बाद हेले को कई महीने व्हीलचेयर पर बिताने पड़े और उन्हें फिर से चलना सीखना पड़ा.

यह भी पढ़ें: Video: मैडम जी ने बुरी तरह ठोक दी कार, फिर कैब वाले को मारने दौड़ी, सड़क पर कलेश का वीडियो वायरल

यूजर्स भी रह गए हैरान

सोशल मीडिया पर जैसे ही ये मामला वायरल हुआ यूजर्स भी हैरान रह गए और तरह तरह के रिएक्शन देने लगे. एक यूजर ने लिखा...बाप रे आज से जम्हाई लेना बंद. एक और यूजर ने लिखा...ऐसा कैसे हो सकता है. ये तो एक दम असंभव लगता है. अब क्या इंसान उबासी भी ना ले? तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...बहन इतना कितना मुंह खोल लिया कि रीढ़ की हड्डी ही खिसक गई. ऐसे तो किसी की भी जान जा सकती है.

यह भी पढ़ें: Viral Video: दरवाजे से घुसते हैं खिड़की से निकलते हैं... कैसी होती है चोरी की मोहब्बत, वीडियो देख आ जाएगा समझ