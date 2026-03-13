शर्म आनी चाहिए...काव्या मारन ने खरीदा पाकिस्तानी प्लेयर तो भड़के यूजर्स, कर रहे ऐसे कमेंट्स

इंग्लैंड में होने वाली क्रिकेट लीग द हंड्रेड के 2026 ऑक्शन के बाद सोशल मीडिया पर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है. दरअसल, भारतीय उद्योगपति समूह की फ्रेंचाइजी सनराइजर्स लीड्स ने पाकिस्तान के स्पिनर अबरार अहमद को ऑक्शन में खरीद लिया है. इसके बाद सोशल मीडिया पर फैंस का गुस्सा फूट पड़ा और कई यूजर्स ने इस फैसले की आलोचना करना शुरू कर दिया.

बताया जा रहा है कि इस टीम की कमान काव्या मारन के हाथों में है, जो आईपीएल टीम सनराइजर्स हैदराबाद से भी जुड़ी हैं. इस वजह से भारतीय फैंस के बीच यह मुद्दा तेजी से चर्चा में आ गया और सोशल मीडिया पर इंडियन फैंस काव्या मारन को आड़े हाथों ले रहे हैं.



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काव्या मारन ने खरीदा पाकिस्तान प्लेयर



इंग्लैंड की फ्रेंचाइजी लीग द हंड्रेड के ऑक्शन में सनराइजर्स लीड्स ने अबरार अहमद को 190,000 पाउंड यानी करीब 2.34 करोड़ रुपये में खरीदा. अबरार को खरीदने की दौड़ में ट्रेंट रॉकेट भी शामिल थी, जिसने सबसे पहले बोली लगाई थी, हालांकि आखिर में सनराइजर्स लीड्स ने ऊंची बोली लगाकर पाकिस्तानी स्पिनर को अपने साथ जोड़ लिया. इसके बाद इसे लेकर सोशल मीडिया पर विवाद बढ़ गया.

भारतीय सेना का बनाया था मजाक

सोशल मीडिया पर यह विवाद इसलिए भी ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि कुछ यूजर्स ने आरोप लगाए कि अबरार अहमद ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद मई में भारतीय सेना का मजाक बनाया था. उन्होंने भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को पाकिस्तानी वायु सेना की ओर से बंदी बनाए जाने की घटना का इस्तेमाल किया था. इसी वजह से भारतीय फैंस के बीच नाराजगी देखने को मिल रही है. हालांकि यह खरीदारी इंग्लैंड लीग को लेकर हुई है न की भारतीय लीग के लिए. इसके बावजूद यह मामला सोशल मीडिया पर तेजी से ट्रेंड करने लगा है. आपको बता दें कि द हंड्रेड का 2026 सीजन 21 जुलाई से 16 अगस्त के बीच खेला जाएगा.

Finally, a Pakistani player has been picked by an Indian-owned franchise!



Sunrisers Leeds, led by owner Kavya Maran, saw Daniel Vettori express interest in mystery spinner Abrar Ahmed.



The franchise eventually won the bidding war against Trent Rockets, securing him for £190,000 https://t.co/o5SN3Q95MQ pic.twitter.com/gpgJFcuQmg — Pavilion Post (@CricinsightsX) March 12, 2026

This is how Abrar Ahmed mocked India and the Indian army with Balakot strikes jibes. This video is from last month.



SHAME ON KAVYA MARAN AND SRH to buy this India hater in their team Sunrisers Leeds.#BoycottSRH

pic.twitter.com/PIKNskhk3G — Chota Don (@choga_don) March 13, 2026





सोशल मीडिया पर सनराइजर्स को बॉयकॉट करने की उठी मांग



अबरार अहमद को टीम में शामिल करने के बाद सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने नाराजगी जाहिर की और तीखे कमेंट्स किए. एक यूजर ने लिखा सेम ऑन यू काव्या मारन, इतना नाम कमाया है अब डुबो दोगी सारा. दूसरे यूजर ने कहा नेशन फर्स्ट, इस फैसले का विरोध होना चाहिए. एक यूजर ने लिखा आईपीएल 2026 में सनराइजर्स हैदराबाद का को बॉयकॉट करना चाहिए. किसी ने कमेंट किया भारतीय खिलाड़ियों को भी इस फ्रेंचाइजी से दूरी बनानी चाहिए. वहीं एक यूजर ने लिखा यह फैसला फैंस को बिल्कुल पसंद नहीं आया शर्म आनी चाहिए काव्या मारन को.

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