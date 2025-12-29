हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: थ्री इन वन रोटी! महिला ने तीन आटे से बना डाली एक रोटी- वीडियो देख माथा पकड़ लेंगे आप

Video: थ्री इन वन रोटी! महिला ने तीन आटे से बना डाली एक रोटी- वीडियो देख माथा पकड़ लेंगे आप

Three In One Roti: वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक महिला परात में अलग-अलग आटा लेती है जिसमें चावल का आटा, बाजरे का आटा और मक्के का आटा अलग अलग मौजूद है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 29 Dec 2025 09:03 AM (IST)
जुगाड़ और देसी अक्ल जब रसोई में उतरती है तो सोशल मीडिया को कंटेंट मिल ही जाता है. ऐसा ही एक अनोखा और मजेदार वीडियो इन दिनों इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला ने चावल, बाजरा और मक्के की रोटी को अलग-अलग बनाने के बजाय तीनों को मिलाकर एक ही रोटी बना डाली. इस देसी इनोवेशन को लोग प्यार भी दे रहे हैं और हैरानी भी जता रहे हैं. वीडियो में दिख रहा है कि रसोई में आटा गूंथते हुए महिला पूरे आत्मविश्वास के साथ थ्री इन वन रोटी तैयार कर रही है. जैसे ही रोटी तवे पर जाती है, उसकी बनावट और रंग देखकर लोग दंग रह जाते हैं. यह वीडियो साबित कर रहा है कि भारतीय रसोई सिर्फ स्वाद की नहीं बल्कि दिमाग की भी मिसाल है.

महिला ने बनाई थ्री इन वन रोटी

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक महिला परात में अलग-अलग आटा लेती है जिसमें चावल का आटा, बाजरे का आटा और मक्के का आटा अलग अलग मौजूद है. इसके बाद वह तीनों को इस तरह मिलाती है कि रोटी में साफ-साफ तीन अलग रंग और टेक्सचर नजर आते हैं. रोटी बनाते वक्त पास खड़ी दूसरी महिला उससे पूछती है कि तुम ये क्या बना रही हो. इस पर महिला बड़े ही साधारण अंदाज में जवाब देती है कि किसी को मक्के की रोटी चाहिए, किसी को चावल के आटे की और किसी को बाजरे की. इसलिए मैंने तीनों को मिलाकर एक ही रोटी बना दी.

 
 
 
 
 
चावल, बाजरा और मक्का को मिलाकर बनाई रंगीन रोटी

महिला का यह जवाब सुनते ही वीडियो और भी दिलचस्प हो जाता है. रोटी जब पूरी तरह तैयार होती है तो उसमें तीन हिस्से साफ नजर आते हैं. एक तरफ सफेद चावल की रोटी, दूसरी तरफ पीली मक्के की और तीसरी तरफ गहरे रंग की बाजरे की. देखने वालों को पहली नजर में यकीन ही नहीं होता कि तीन अलग-अलग अनाज की रोटियां एक साथ बनाई जा सकती हैं.ॉ

यूजर्स बोले, अब रोटी को लेकर झगड़े खत्म हो जाएंगे

यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. लोग इसे देसी जुगाड़ का मास्टरपीस बता रहे हैं. कुछ यूजर्स इसे समय बचाने का स्मार्ट तरीका कह रहे हैं तो कुछ लोग मजाक में लिख रहे हैं कि अब घर में रोटी को लेकर होने वाले झगड़े खत्म हो जाएंगे. कई लोगों का कहना है कि यह रोटी सेहत के लिहाज से भी फायदेमंद हो सकती है क्योंकि इसमें तीन अलग-अलग अनाज के पोषक तत्व मौजूद हैं. वीडियो को nargisreshma786 नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है.

Published at : 29 Dec 2025 09:03 AM (IST)
