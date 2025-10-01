Video: ज़िंदगी नर्क बना सकता है एक झटका, चलती बस से नीचे गिरी महिला, सामने आया दर्दनाक वीडियो
Viral Video: सोशल मीडिया पर एक दिल दहला देने वाले हादसे का वीडियो सामने आया है, जिसमें एक महिला चलती बस से नीचे गिर गई. महिला के गिरने के बाद भी बस ड्राइवर ने बस को नहीं रोका. देखें वीडियो.
Social Media Viral Video: सोशल मीडिया पर एक दर्दनाक हादसे का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक चलती बस से एक महिला गिर गई. महिला बस की सीट पर बैठने ही वाली थी, तभी उन्हें जोर का झटका लगा. उनका बैलेंस बिगड़ा और वह सीधा बस से बाहर जाकर गिर गई. ये पूरी घटना बस में लगे डैशकैम में रिकॉर्ड हो गई और इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसे देखकर हर कोई चौंक गया.
देखिए हादसे का खतरनाक वायरल वीडियो
वीडियो में देखा गया कि बस पहले स्टैंड पर रुकती है और बस में मौजूद यात्री बस से उतरने लगते हैं, तभी पीछे के दरवाजे से एक महिला बस में चढ़ती है और आगे की सीट में बैठने ही वाली होती है. इसी दौरान बस ड्राइवर बस को तेज रफ्तार से चलाने लगता है, जिस कारण महिला को बड़ी तेज झटका लगता है और वह सीधा बस से नीचे गिर जाती है.
एक झटका भी ज़िंदगी बदल सकता है..— Saddam Ansari (@SaddamUnfiltere) October 1, 2025
हमेशा संभलकर बैठना चाहिए,वरना हादसा पलभर में हो जाता है 🥺 pic.twitter.com/TpeTRKfGgV
वीडियो में महिला की जोर से चीख भी सुनाई देती है. महिला के गिरने के बाद भी बस ड्राइवर ने बस को नहीं रोका और आगे बढ़ता चला गया. हादसे में महिला को गंभीर चोटें आई होंगी.
महिला के गिरने का बस ड्राइवर को पता नहीं चला
वीडियो में साफ देखा गया है कि बस ड्राइवर ने पहले बस स्टैंड पर यात्रियों को उतारने के बाद भी बस का गेट बंद नहीं किया. उससे पहले ही उसने बस स्टार्ट की और आगे बढ़ गया. महिला के गिरने के बाद भी बस ड्राइवर को पता नहीं चला. इस खतरनाक हादसे का वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दी है.
लोगों ने कहा कि बस ड्राइवर को पहले गेट बंद करना चाहिए था तो वहीं कुछ लोगों ने सलाह दी कि लोगों को ध्यान से बस में बैठना चाहिए. हालांकि, अभी यह साफ नहीं हुआ है कि हादसे में महिला की जान बची या नहीं.
