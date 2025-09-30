Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के दक्षिण टोला स्थित क्राउन ज्वेलर्स शोरूम में एक महिला ने सोने की चेन चुरा ली. चोरी की इस वारदात को शोरूम में लगे सीसीटीवी कैमरे ने रिकॉर्ड कर लिया. वीडियो में दिखाया गया कि दो महिलाएं और एक पुरुष शोरूम में गहने खरीदने के बहाने से आए. शोरूम में मौजूद स्टाफ उन्हें ज्वेलरी दिखा रहा था, लेकिन इस दौरान एक महिला चालाकी से सोने की चेन चुरा लेती है. इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. लोग महिला की चालाकी देखकर दंग रह गए.

जनिए क्या है पूरा मामला?

बता दें कि ये घटना मऊ जिले के दक्षिण टोला स्थित क्राउन ज्वेलर्स शोरूम में हुई. वीडियो फुटेज में देखा जा सकता है कि दो महिलाएं और एक पुरुष शोरूम में आते हैं और गहने खरीदने को कहते हैं. मौजूदा स्टाफ उन्हें गहने दिखाने लगता है. इसी दौरान एक महिला ने गर्दन में खुजली करने का बहाना किया और सोने की चेन को चुपचाप बहाने से पीछे की तरफ रखने की कोशिश की.

महिला ऐसा करते हुए बार-बार आसपास देखती है. चेन कुर्सी पर गिर जाती है. इसके बाद महिला बड़ी ही तेजी से कुर्सी पर बैठने के बहाने सरककर कुर्सी पर गिरी चेन को पकड़ लेती है और ऐसा करते हुए मौजूदा स्टाफ को कुछ पता भी नहीं चला.



महिला ने स्टाफ को बातों में उलझाया

चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो जाती है, जिसमें महिला की चालाकी साफ नजर आ रही है. महिला ने स्टाफ को बातों में उलझाकर वारदात को अंजाम दिया और तीनों ज्वेलरी शॉप से फरार हो जाते हैं. घटना का पता चलने पर शोरूम के मालिक ने पुलिस को सूचना दी. पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद से चोरों की तलाश कर रही है.