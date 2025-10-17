इतनी भी क्या जल्दी थी... दीदी ने रॉकेट की तरह उड़ा दी स्कूटी, कार के ऊपर हुई लैंडिंग

Social Media Viral Video: सोशल मीडिया पर रोज कुछ न कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है जो या तो हैरान कर देता है या फिर हंसी का ठिकाना नहीं रहता. कभी कोई बाइक स्टंट करता है, कभी कोई डांस करता हुआ ट्रैफिक में नजर आता है. कभी कुछ ऐसा हो जाता है जिसे देखकर समझ नहीं आता कि हंसे या सोच में पड़ जाएं. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों इंटरनेट पर तहलका मचा रहा है.

इस वायरल वीडियो में एक महिला स्कूटी चलाते हुए कुछ इस स्पीड में निकलती हैं कि जैसे वह स्कूटी नहीं, कोई रॉकेट हो और फिर जो होता है, वो वाकई में चौंकाने वाला है. यह वीडियो एक्स पर @poojaofficial5 नाम के एक यूजर ने शेयर किया और कैप्शन ने लिखा कि इतनी भी क्या जल्दी थी दीदी और बस फिर क्या था, वीडियो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर छा गया. अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इस पर हंस भी रहे हैं.

वायरल वीडियो में क्या है खास?

वीडियो में देखा जा सकता है कि एक महिला तेजी से स्कूटी चलाते हुए सड़क पर आती है, लेकिन वह अपनी स्पीड और सामने की दूरी का अंदाजा नहीं लगा पाती. नतीजा ये होता है कि स्कूटी सीधे एक खड़ी हुई कार से टकराती है और हवा में उछलकर कार की छत से टकराकर सीधे सामने जा गिरती है. इस पूरे सीन को देखकर एक पल के लिए लगता है कि जैसे कोई एक्शन मूवी का सीन हो रहा हो, लेकिन नहीं, ये हकीकत है.

लोगों ने किए मजेदार कमेंट्स

जैसे ही यह वीडियो वायरल हुआ, सोशल मीडिया यूजर्स ने जमकर इस पर कमेंट्स किए. एक यूजर ने कमेंट किया दीदी को तो ISRO भेजना चाहिए… इतनी तेजी से उड़ाई स्कूटी, दूसरे यूजर ने कहा लगता है दीदी को चांद पर जाना था, लेकिन रॉकेट की जगह स्कूटी मिल गई. वहीं एक यूजर ने खुद पर मजाक करते हुए कहा अगर मैं पीछे बैठा होता, तो जमीन नहीं, सीधे स्वर्ग पहुंच जाता. वहीं यूजर कर रहे हैं कि दीदी को Fast & Furious की अगली फिल्म में लेना चाहिए. साथ ही लोगों ने वीडियो को बार-बार देखा, शेयर किया और जमकर मिम्स भी बनाए.

