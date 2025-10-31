मोबाइल चार्ज करते वक्त ये गलती तो नहीं करते आप, वीडियो देखकर सहम जाएंगे

आज के समय में मोबाइल हमारे जीवन का अहम हिस्सा बन चुका है. सुबह उठते ही सबसे पहले मोबाइल देखते हैं और रात को सोने से पहले भी मोबाइल ही हमारे हाथ में होता है. हालांकि, मोबाइल चार्ज करते समय की गई एक छोटी सी गलती आपकी जान तक ले सकती है.

हाल ही में सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने लोगों को हिला कर रख दिया है. इस वीडियो को X पर यूजर @diilkibaat ने शेयर किया है. वीडियो में दिखाया गया हादसा इतना खतरनाक है कि लोग इसे देखकर दंग रह गए हैं. कुछ ही घंटों में वीडियो को हजारों लोगों ने देख लिया और खूब शेयर किया जा रहा है.

वीडियो में आखिर दिखाया क्या गया है?

वीडियो की शुरुआत में एक महिला दिखाई देती है जो अपने मोबाइल को चार्ज करने के लिए चार्जर लगाती है. वह चार्जर की पिन फोन में डालती है लेकिन फोन चार्ज नहीं होता, वह सोचती है कि शायद पिन ठीक से नहीं लगी. इसलिए वह दोबारा निकालकर लगाती है, लेकिन तब भी मोबाइल चार्ज नहीं होता, वह कुछ बार ऐसा ही करने की कोशिश करती है. इसके बाद वह चार्जर का प्लग दीवार के सॉकेट से निकालकर फिर से लगाती है और कोशिश करती है कि अब मोबाइल चार्ज हो जाए, लेकिन फिर भी फोन चार्ज नहीं होता.

आपकी एक छोटी सी गलती आपके साथ कितना बड़ा हादसा कर सकती है देखिए....

अब महिला को लगता है कि शायद चार्जर की पिन पर धूल या गंदगी लगी होगी, वह उसे साफ करने के लिए गलती कर बैठती है. वह पिन को अपने होंठों से छूकर साफ करने की कोशिश करती है. बस यहीं से भयानक हादसा हो जाता है. जैसे ही पिन उसके होठों से लगती है, उसे तेज करंट का झटका लगता है और वह वहीं पर गिर जाती है. यह पूरा सीन देखकर लोग दंग रह गए. कई लोगों ने इसे चेतावनी के रूप में शेयर किया है ताकि कोई और ऐसी गलती न करे.

सोशल मीडिया पर लोगों के कमेंट्स

जैसे ही यह वीडियो वायरल हुआ, लोगों ने कमेंट सेक्शन में तरह-तरह के रिएक्शन दिए. किसी ने लिखा लोग मोबाइल से इतना जुड़ गए हैं कि अब जान की परवाह नहीं रही. तो दूसरे यूजर ने कहा थोड़ी सी समझदारी बहुत बड़े हादसे से बचा सकती है. कुछ लोगों ने यह भी लिखा कि इस तरह के वीडियो देखकर हमें अपने बच्चों और घर के सदस्यों को समझाना चाहिए कि बिजली से जुड़ी चीजों से खिलवाड़ कभी न करें.

