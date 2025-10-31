Video: कौनसा शैंपू लगाती है यार! बालों के सहारे चखरी की तरह घूमी लड़की, वीडियो देख दंग रह गए लोग
Stunt viral video: अमेरिका गॉट टैलेंट शो का बेहद चौंका देने वाला एक वीडियो सामने आया है, जिसमें एक लड़की बालों के सहारे हवा में घूमकर खतरनाक स्टंट कर रही है. स्टंट देखकर जज और दर्शक हैरान रह गए.
Viral Stunt Video: दुनिया में टैलेंट की कमी नहीं, लेकिन कुछ परफॉर्मेंस ऐसी होती हैं, जिन्हें देखकर आंखों पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है. ऐसा ही नज़ारा अमेरिका के फेमस रियलिटी शो America’s Got Talent के मंच पर देखने को मिला, जहां एक लड़की ने अपने बालों से ऐसा खतरनाक स्टंट किया कि जज से लेकर दर्शक तक सब दंग रह गए.
बालों के सहारे गोल-गोल घूमी लड़की
शो में एक लड़का और लड़की की जोड़ी स्टेज पर आई. शुरुआत में सब कुछ सामान्य लगा, लेकिन जैसे ही उनका एक्ट शुरू हुआ, माहौल रोमांच और हैरानी से भर गया. वीडियो में देखा जा सकता है कि लड़के ने एक मोटी स्टील पाइप को पकड़ा हुआ है. उसी पाइप के सबसे ऊपर एक हुक लगा है और उस हुक में लड़की अपनी चोटी को फंसा रही है.
America's got Talent show— Ameer Abbas {امیر عبّاس} (@Im_Ameer_Abbas) October 30, 2025
इस लड़की ने ऐसा परमार्फेंस दिया कि लोगों के होश उड़ गए जजेस भी हैरानी से देख रहे हैं 😱
सच पूछो तो मैं ख़ुद भी यकीन नहीं कर पा रहा हूं
कि ऐसा कैसे कैसे ?
कौन सा शैंपू यूज़ करती होंगी ये मैडम 😂
आप सब वीडियो देखें 👇 pic.twitter.com/BmPNvstqO3
इसके बाद लड़की बिना हाथ लगाए हवा में लटक जाती है. अचानक वह सिर्फ अपने बालों के सहारे गोल-गोल घूमना शुरू कर देती है. नीचे से लड़का भी पाइप को घुमाता है और लड़की ऊपर से एक चरखी की तरह लगातार घूमती चली जाती है.
नज़ारा देखकर लोगों की थमीं सासें!
लड़की का इस तरह घूमना इतना खतरनाक था कि दर्शक सांसें रोककर देखने लगे. जजों के चेहरे पर भी हैरानी साफ दिखाई दी. कुछ लोग डर और हैरानी में चीख उठे. स्टेज पर हर किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि यह एक्ट बिना किसी सपोर्ट के सिर्फ बालों के दम पर किया गया है.
जैसे ही एक्ट खत्म हुआ, पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा. जजों ने खड़े होकर तालियां बजाईं. यह एक्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. लोग इसे देखकर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. किसी ने लिखा, मुझे तो अब भी यकीन नहीं हो रहा, तो किसी ने मजाक में लिखा , मैडम कौन सा शैंपू लगाती हैं.
