Crocodile Attack Video: सोशल मीडिया पर हर दिन हम सैकड़ों फोटो और वीडियो देखते हैं. कुछ हमें हंसाते हैं, कुछ रुला देते हैं तो कुछ इतने हैरान कर देने वाले होते हैं कि यकीन कर पाना मुश्किल हो जाता है. वहीं कई बार हमें ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं जो डरावनी होती है और हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं. ऐसी ही एक घटना इन दिनों इंटरनेट पर वायरल हो रही है, जो ओडिशा राज्य के जाजपुर जिले की बताई जा रही है. यह वीडियो इतना खौफनाक है कि देखने वालों के रोंगटे खड़े हो गए.

क्या है वायरल वीडियो में?

सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि एक महिला नदी में नहा रही होती है, तभी एक मगरमच्छ अचानक आता है और महिला को अपने जबड़े में दबाकर गहरे पानी में ले जाता है. यह घटना इतनी अचानक और भयानक थी कि वहां मौजूद लोग कुछ समझ ही नहीं पाए. ग्रामीणों ने महिला को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन मगरमच्छ बहुत ताकतवर था और वह महिला को खींचकर पानी के अंदर ले गया. इस पूरी घटना का वीडियो किसी ग्रामीण ने मोबाइल से रिकॉर्ड कर लिया और फिर इसे सोशल मीडिया पर डाल दिया. देखते ही देखते यह वीडियो वायरल हो गया और लाखों लोगों ने इसे देखा.

महिला को जबड़े में दबाकर ले के गहरे पानी चला गया मगरमच्छ :-



यह वायरल वीडियो ओडिशा के जाजपुर का बताया जा रहा है। जब महिला नदी में नहा रही थी, तब मगरमच्छ ने महिला को शिकार बना लिया।



इस दौरान वहां मौजूद ग्रामीणों ने उसे बचाने की कोशिश भी कि, लेकिन मगरमच्छ ने महिला को जबड़े में… pic.twitter.com/kACLDvIS0D — Amarjeet Kumar (@Amarjeet0096) October 8, 2025

सोशल मीडिया पर कमेंट्स

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों के अलग-अलग रिएक्शन सामने आए हैं. कुछ लोग इस घटना को देखकर डर गए हैं, तो कुछ ने प्रशासन पर सवाल उठाए हैं कि ऐसी जगहों पर सुरक्षा के इंतजाम क्यों नहीं होते हैं. कई लोगों ने ये भी कहा कि जंगल या नदी के किनारे रहने वाले लोगों को जागरूक किया जाना चाहिए ताकि वे इन खतरों से सावधान रहें. बहुत से लोगों ने लिखा कि यह वीडियो देखकर सदमे में हैं.

