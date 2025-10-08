स्कूटी को ही बना लिया OYO! छत्तीसगढ़ में सड़क पर रोमांस करता दिखा प्रेमी जोड़ा- वीडियो वायरल

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगस्कूटी को ही बना लिया OYO! छत्तीसगढ़ में सड़क पर रोमांस करता दिखा प्रेमी जोड़ा- वीडियो वायरल

वीडियो सामने आने के बाद शहर के लोग भड़क उठे हैं. उनका कहना है कि इस तरह की हरकतें न सिर्फ अशोभनीय हैं बल्कि सड़क पर चलने वाले अन्य लोगों के लिए भी खतरा पैदा करती हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 08 Oct 2025 10:00 PM (IST)
छत्तीसगढ़ का कांकेर शहर इन दिनों एक वीडियो को लेकर चर्चा में है. सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे इस वीडियो में एक युवक और युवती खुलेआम सड़कों पर स्कूटी पर बैठकर रोमांस करते नजर आ रहे हैं. भीड़भाड़ वाले इलाके से गुजरते वक्त जिस तरह युवक युवती बिना किसी हिचकिचाहट के एक-दूसरे के करीब नजर आए, उसने लोगों को हैरान कर दिया है. यही वजह है कि अब यह वीडियो पूरे इलाके में गर्म चर्चा का विषय बन चुका है. लोग इसे देखकर गुस्से में हैं और सोशल मीडिया पर खुलकर इस हरकत का विरोध कर रहे हैं.

चलती स्कूटी पर रोमांस करते दिखे लड़का लड़की

सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि यह वीडियो कांकेर शहर के गोविंदपुर से घड़ी चौक के बीच का  है. इसमें एक युवक बिना नंबर प्लेट वाली स्कूटी चला रहा है और उसके साथ बैठी युवती उसकी गोद में बैठकर रोमांस कर रही है. कार सवार एक शख्स ने इस नजारे को मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया और देखते ही देखते यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

भड़क उठे शहर के लोग

वीडियो सामने आने के बाद शहर के लोग भड़क उठे हैं. उनका कहना है कि इस तरह की हरकतें न सिर्फ अशोभनीय हैं बल्कि सड़क पर चलने वाले अन्य लोगों के लिए भी खतरा पैदा करती हैं. कई लोगों ने इसे सार्वजनिक शालीनता के खिलाफ बताया और आरोप लगाया कि युवा पीढ़ी खुलेआम इस तरह का प्रदर्शन कर समाज में गलत संदेश दे रही है. लोग इस मामले में संबंधित युवक युवती के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.

यूजर्स बोले, देखकर लग रहा है कैसी परवरिश हुई है

वीडियो को सोशल मीडिया पर अलग अलग प्लेटफॉर्म से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...इन लोगों की परवरिश ठीक से नहीं हुई, इनके मां बाप ने इन्हें यही सिखाया है. एक और यूजर ने लिखा...देखकर लग रहा है कि इन लोगों के घर का माहौल कैसा होगा. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा....इन लोगों को पकड़कर इतना मोटा चालान काटा जाए कि दोबारा इस तरह की हरकत की हिम्मत भी ना हो.

Published at : 08 Oct 2025 10:00 PM (IST)
