पति पत्नी के तो आपने कई ड्रामे देखे होंगे, दोनों के बीच तीखी नोकझोंक यहां तक की हाथापाई तक भी आपने देख ली होगी. लेकिन इस बार सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है वो अलग ही लेवल का है. जहां पत्नी ने अपने पति को बाइक पर बैठकर 27 सेकंड में लगातार 14 चांटे जड़ दिए. वीडियो में दावा किया जा रहा है कि पत्नी ने अपने पति को किसी और महिला के साथ देख लिया था जिसके बाद उसने ये कदम उठाया.

पत्नी ने पति को लगातार मारे 14 थप्पड़

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक महिला अपने पति को बाइक पर बैठकर एक बाद एक चांटे मारती दिखाई दे रही है. वीडियो में दिख रहा है कि पति बाइक चला रहा है और पत्नी पीछे बैठी है. अचानक वो पति पर हमला कर देती है और एक के बाद एक कई चांटे मारती है. लोगों ने जब काउंट किया तो मालूम हुआ कि महिला ने अपने पति को 27 सेकंड में 14 चांटे जड़ दिए. इस दौरान कई बार बाइक अनबैलेंस भी हुई लेकिन महिला ने अपने हाथों को थमने नहीं दिया.

खामोशी से मार खाता रहा पति

सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात ये रही कि महिला के लगातार थप्पड़ मारने के बाद भी पति की ओर से कोई रिएक्शन नहीं आया और न ही उसने काउंटर किया. पत्नी लगातार थप्पड़ मार रही थी और पति बस चुपचाप बाइक चलाते हुए थप्पड़ खा रहा था. वीडियो इंटरनेट पर देखते ही देखते वायरल हो गया जिसे देखकर अब सोशल मीडिया यूजर्स मजे ले रहे हैं.

यूजर्स बोले, बाइक गिरती तो पत्नी का पोपट हो जाता

वीडियो को @gharkekalesh नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...अगर बाइक गिर जाती तो पत्नी का पोपट हो जाता. एक और यूजर ने लिखा...जरूर पति ने कोई घटिया काम किया होगा. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...पति बेचारा खामोशी से थप्पड़ खा रहा है.

