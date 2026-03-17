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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंग"पिंकी है पैसे वालों की" LPG संकट के बीच सोशल मीडिया पर एक्टिव हुई मीम सेना, वायरल वीडियो देख नहीं रुकेगी हंसी

"पिंकी है पैसे वालों की" LPG संकट के बीच सोशल मीडिया पर एक्टिव हुई मीम सेना, वायरल वीडियो देख नहीं रुकेगी हंसी

LPG की गंभीर हालात के बीच सोशल मीडिया हंसी की वजह बन गया है. इंस्टाग्राम पर LPG संकट अब ‘मीम मटेरियल’ बन चुका है, जहां लोग अपने रोजमर्रा के संघर्ष को मजेदार अंदाज में शेयर कर रहे हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sheikh inzemam ulhuq | Updated at : 17 Mar 2026 10:01 PM (IST)
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मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव का असर अब सिर्फ खबरों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि आम लोगों की रसोई तक पहुंच चुका है. Iran, Israel और United States के बीच जारी तनातनी ने भारत में एलपीजी सप्लाई की चिंता बढ़ा दी है. इसका सबसे बड़ा असर देश के बड़े शहरों में देखने को मिल रहा है, जहां गैस सिलेंडर के लिए लंबी कतारें लग रही हैं और लोग घबराहट में ज्यादा बुकिंग कर रहे हैं. लेकिन इस गंभीर हालात के बीच सोशल मीडिया ने एक बार फिर दिखा दिया है कि भारतीय हर मुश्किल में हंसी ढूंढ ही लेते हैं. इंस्टाग्राम पर LPG संकट अब ‘मीम मटेरियल’ बन चुका है, जहां लोग अपने रोजमर्रा के संघर्ष को मजेदार अंदाज में शेयर कर रहे हैं.

होर्मुज जलडमरूमध्य बना संकट की जड़

Strait of Hormuz भारत के लिए LPG सप्लाई का सबसे बड़ा रास्ता है, जहां से करीब 85-90% गैस आयात होती है. मौजूदा तनाव के चलते इस रूट पर खतरा बढ़ गया है, जिससे सप्लाई चेन प्रभावित हो रही है. यही वजह है कि देश के कई शहरों में सिलेंडर की उपलब्धता कम हो गई है और लोगों में डर का माहौल बन गया है.

 
 
 
 
 
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दिल्ली से हैदराबाद तक लंबी कतारें

Delhi, Mumbai, Bengaluru, Chennai, Kolkata और Hyderabad जैसे बड़े शहरों में गैस एजेंसियों के बाहर लोगों की भीड़ देखी जा रही है. कई जगहों पर लोग सुबह से लाइन में लगकर अपनी बुकिंग कन्फर्म करवा रहे हैं. घबराहट में लोग जरूरत से ज्यादा सिलेंडर लेने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे स्थिति और बिगड़ती नजर आ रही है.

 
 
 
 
 
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सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़

गंभीर संकट के बीच सोशल मीडिया यूजर्स ने इसे अपने अंदाज में पेश करना शुरू कर दिया है. Instagram पर LPG संकट से जुड़े मीम्स और रील्स तेजी से वायरल हो रहे हैं. कोई मजाक में कह रहा है कि “अब शादी में 500 लोगों की जगह 50 लोग ही बुलाओ, गैस बचेगी”, तो कोई बिना गैस के खाना बनाने के जुगाड़ दिखा रहा है. इन मीम्स में आम लोगों की परेशानी भी झलक रही है और हल्की-फुल्की हंसी भी.

 
 
 
 
 
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महंगा हुआ सिलेंडर, बढ़ी परेशानी

LPG की कमी के साथ-साथ इसकी कीमतों में भी उछाल देखने को मिल रहा है. कई जगहों पर घरेलू और कमर्शियल सिलेंडर की कीमतें काफी बढ़ गई हैं. हैदराबाद में एक शेफ ने बताया कि 3000-4000 रुपये तक में भी सिलेंडर नहीं मिल रहा है. इससे छोटे होटल और ढाबा चलाने वालों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं.

इलेक्ट्रिक चूल्हों की बढ़ी डिमांड

Surat और Bengaluru जैसे शहरों में अब लोग इलेक्ट्रिक स्टोव और इंडक्शन कुकटॉप की तरफ रुख कर रहे हैं. दुकानदारों का कहना है कि जैसे ही नया स्टॉक आता है, तुरंत बिक जाता है. कई छोटे रेस्टोरेंट और फूड स्टॉल अब गैस की जगह बिजली से खाना बनाने लगे हैं ताकि उनका काम बंद न हो.

जरूरी सेवाओं को दी जा रही प्राथमिकता

बेंगलुरु होटल एसोसिएशन के मुताबिक, फिलहाल गैस सप्लाई को अस्पतालों और स्कूलों जैसी जरूरी सेवाओं की ओर डायवर्ट किया जा रहा है. वहीं LPG एसोसिएशन के अधिकारियों का कहना है कि होर्डिंग रोकने के लिए अब सिलेंडर बुकिंग के बीच 25 दिन का गैप रखा जा रहा है. हालांकि ऑयल कंपनियां अभी भी पूरी तरह से कमी होने से इनकार कर रही हैं.

यह भी पढ़ें: नेपाल में भी चलता है अपना UPI... इंडियन टूरिस्ट ने शेयर किया वीडियो, हो गया वायरल

हंसी के पीछे छिपी है चिंता

सोशल मीडिया पर भले ही लोग मीम्स के जरिए इस स्थिति को हल्का बना रहे हों, लेकिन हकीकत यह है कि यह संकट आम जिंदगी को प्रभावित कर रहा है. रसोई से लेकर छोटे बिजनेस तक, हर जगह इसका असर दिख रहा है. ऐसे में लोग हंसी के सहारे इस मुश्किल दौर को आसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं. इस तरह मिडिल ईस्ट का तनाव अब भारत के घर-घर तक पहुंच चुका है, और जहां एक तरफ चिंता है, वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर ‘हंसी का सिलेंडर’ भी फुल स्पीड में चल रहा है.

यह भी पढ़ें: यही तो प्यार है... बीमार पत्नी के मेडिकल बिल भरने के लिए डिलीवरी मैन बना 78 साल का बुजुर्ग, वायरल हो गई स्टोरी

Published at : 17 Mar 2026 10:01 PM (IST)
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