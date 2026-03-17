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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: महिला को डराने पर रोबोट को उठा ले गई पुलिस, यूजर्स बोले, "अब लफंगों की नौकरी भी खतरे में है"

Video: महिला को डराने पर रोबोट को उठा ले गई पुलिस, यूजर्स बोले, "अब लफंगों की नौकरी भी खतरे में है"

रोबोट सड़क पर खड़ी महिला के एक दम नजदीक आ गया, जैसे ही महिला ने उसे देखा वो बुरी तरह से डर गई और जोर जोर से चीखने लगी. जिसके बाद पुलिस ने रोबोट को गिरफ्तार कर लिया.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sheikh inzemam ulhuq | Updated at : 17 Mar 2026 07:34 PM (IST)
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दुनिया में करीब 800 करोड़ लोग रहते हैं, अब जाहिर है इतनी बड़ी दुनिया है तो यहां रोज कुछ मजेदार होता ही होता है. लेकिन इस बार जो मामला सामने आया है उसे जानने के बाद आप पेट पकड़कर हंसने लगेंगे. जी हां, सोशल मीडिया पर इन दिनों एक रोबोट का केस बड़ा वायरल है, जानकारी है कि रोबोट ने एक 70 साल की महिला को धोखे से डरा दिया था जिसके बाद पुलिस ने रोबोट को ही गिरफ्तार कर लिया. मामले का वीडियो सामने आने के बाद अब लोग कह रहे हैं कि मनचलों की नौकरी भी अब एआई ले डूबेगा.

अचानक अपने पीछे रोबोट देख डर गई महिला

दरअसल, यह घटना चीन के मकाऊ शहर के पटाने इलाके में स्थित लोक युंग फा युएन रिहायशी परिसर के पास हुई. एक 70 साल की महिला शाम के समय टहल रही थीं और अपने फोन में व्यस्त थीं. तभी उनके पीछे अचानक एक ह्यूमनॉइड रोबोट आकर रुक गया. जब महिला ने पीछे मुड़कर देखा तो वह घबरा गईं और जोर-जोर से चिल्लाने लगीं.

पुलिस ने किया रोबोट को गिरफ्तार

घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची. वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि दो पुलिसकर्मी रोबोट को अपने साथ ले जाते नजर आते हैं. उन्होंने रोबोट के ऑपरेटर, जो करीब 50 साल का व्यक्ति था, को चेतावनी दी कि वह सार्वजनिक जगहों पर रोबोट का इस्तेमाल करते समय सावधानी बरते. बाद में रोबोट को उसी व्यक्ति को वापस सौंप दिया गया.

एजुकेशन सेंटर से लाइव चल रही थी रोबोट की टेस्टिंग

बताया गया कि यह रोबोट एक स्थानीय एजुकेशन सेंटर द्वारा टेस्ट किया जा रहा था. सेंटर के प्रतिनिधि के अनुसार, रोबोट वहां से निकल रहा था और रास्ता साफ होने का इंतजार कर रहा था. इसी दौरान वह महिला के पीछे खड़ा हो गया, जिससे गलतफहमी पैदा हो गई.

रोबोट से हुई झड़प के दौरान महिला ने कैंटोनीज भाषा में कहा, "तुम मेरी धड़कनें तेज कर रहे हो. तुम बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन ये सब गड़बड़ क्यों करना चाहते हो? तुम पागल हो." हालांकि महिला को शारीरिक रूप से कोई चोट नहीं आई, लेकिन एहतियात के तौर पर उसे अस्पताल ले जाया गया और बाद में छुट्टी दे दी गई.

यह भी पढ़ें: नेपाल में भी चलता है अपना UPI... इंडियन टूरिस्ट ने शेयर किया वीडियो, हो गया वायरल

यूजर्स ने लिए मजे, बोले अब मनचलों की नौकरी भी खतरे में

सोशल मीडिया पर वीडियो को @CyberRobooo नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने मजाक में लिखा...लगता है अब मनचलों की नौकरी भी एआई खा जाएगा. एक और यूजर ने लिखा...रोबोट के मालिक को गिरफ्तार करना चाहिए था. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...चीन वाले हमेशा कुछ न कुछ मजेदार करते रहते हैं.

यह भी पढ़ें: यही तो प्यार है... बीमार पत्नी के मेडिकल बिल भरने के लिए डिलीवरी मैन बना 78 साल का बुजुर्ग, वायरल हो गई स्टोरी

Published at : 17 Mar 2026 07:34 PM (IST)
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