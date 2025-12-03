ट्रैफिक जाम में फंसा शहर, लेकिन इस बीच एक दृश्य ऐसा जिसने सोशल मीडिया पर चिंगारी की तरह बहस छेड़ दी. सड़क पर धीरे-धीरे रेंगती गाड़ियों के बीच एक महिला अपने पति को बड़ी ही सहजता से खैनी बनाकर खिलाती नजर आई और बस, यही लम्हा कैमरे में कैद होते ही इंटरनेट दो हिस्सों में बंट गया.

किसी को इसमें ‘प्यार का देसी रूप’ दिखा, तो किसी ने इसे ‘सार्वजनिक जगहों पर नशा संस्कृति’ पर सवाल खड़ा करने का बहाना बना लिया. यह छोटा-सा वीडियो अब रिश्तों, आदतों और हमारी सामाजिक संवेदनशीलता पर बड़ी बहस खड़ा कर रहा है.

पति को बाइक पर बैठे बैठे पत्नी ने बनाकर दी खैनी

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक महिला अपने पति के साथ बाइक पर बैठी हुई है. बाजार गाड़ियों से खचाखच भरा है और ट्रैफिक जाम लगा हुआ है. इसी जाम में जब पति को खैनी खाने की इच्छा होती है तो उसकी बीवी खैनी बनाने में उसकी मदद करती है. वीडियो में बीवी जो करती है उसे देखने के बाद आप भी यही कहेंगे कि बीवी हो तो ऐसी वरना न हो.

कार वाले ने कैमरा सही टाइम पर बंद कर दिया वरना लतियाए जाते वहीं पर🤣



अब वो अपने पति का ख्याल रख रही है ऑनरोड खैनी खाने में तो क्या बुराई है



जबरदस्ती का वायरल कर दिया दीदी को कार वाले ने,,😂 pic.twitter.com/XCocRAc3I1 — Adv.Nazneen Akhtar (@NazneenAkhtar23) December 3, 2025

पति ने फांकी और बीवी ने झाड़ लिए हाथ

वीडियो में दिख रहा है कि महिला बाइक के पीछे बैठकर अपने पति के लिए खैनी तैयार कर रही है. इस दौरान वो खैनी को मसलती है फिर ताली बजाकर पीटती है और जब ये बनकर तैयार हो जाती है तो महिला खैनी अपने पति को खाने के लिए दे देती है और अपने हाथ झटककर साफ कर लेती है. वीडियो अब इंटरनेट पर वायरल हो रहा है और यूजर्स इसे लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.

यह भी पढ़ें: लहंगा पहन हसीना ने भोजपुरी गानों पर लगाए झन्नाटेदार ठुमके! वीडियो देख पिघल जाएंगे आप

यूजर्स बोले, दीदी ने पति की फिल्डिंग सेट कर दी है

वीडियो को @NazneenAkhtar23 नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...बीवी हो तो ऐसी वरना ना हो. एक और यूजर ने लिखा...अपने पति की फिल्डिंग सेट कर रही है जहर देकर. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...दीदी अपने पति को मारने की पूरी प्लानिंग की है.

यह भी पढ़ें: इसे कहते हैं संस्कार... नन्ही-सी बच्ची ने डमी के छू लिए पैर, वीडियो देख आप भी हो जाएंगे इमोशनल