लोको पायलट को नहीं मिली करवाचौथ की छुट्टी तो व्रत तोड़ने स्टेशन ही पहुंच गई पत्नी, वीडियो वायरल

Viral Video: करवाचौथ का त्योहार भारत में पति-पत्नी के प्रेम, आस्था और एक-दूसरे के प्रति समर्पण का प्रतीक माना जाता है. हर साल इस मौके पर महिलाएं श्रृंगार कर चांद का इंतजार करती हैं और जैसे ही चांद दिखता है, वे उसकी पूजा कर अपने व्रत को खोलती हैं. फिलहाल करवाचौथ बीत चुका है, लेकिन इसके वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं.

कुछ वीडियो ऐसे हैं, जिन्हें देखकर आप हंस-हंसकर लोटपोट हो जाएंगे तो कुछ वीडियो देख आप माथा ही पकड़ लेंगे. हालांकि, एक वीडियो ऐसा सामने आया है, जो पति-पत्नी के बीच अटूट रिश्ते और प्रेम का गवाह है. इसमें पत्नी अपने लोको पायलट पति के लिए रेलवे स्टेशन ही पहुंच जाती है.

क्या है वीडियो की कहानी?

यह अनोखा वीडियो कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन का है. इस वीडियो में एक महिला प्लेटफॉर्म पर खड़ी है, सजी-संवरी हुई, हाथ में पूजा की थाली लिए हुए. वीडियो में दावा किया जा रहा है कि महिला के पति रेलवे में लोको पायलट के पद पर तैनात हैं और इस खास दिन पर उन्हें ड्यूटी से छुट्टी नहीं मिल पाई, लेकिन पत्नी ने इस मजबूरी को अपने प्यार की राह में रुकावट नहीं बनने दिया. उसने तय किया कि वह स्टेशन पर जाकर ही अपने पति के साथ करवाचौथ का व्रत खोलेगी. जैसे ही स्टेशन पर चांद निकला, महिला ने वहीं चांद को देखा, पूजा की और व्रत खोला.

सोशल मीडिया पर लोगों के रिएक्शन

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स और इंस्टाग्राम पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो गया है. हजारों लोगों ने इस पर रिएक्शन दिए हैं और इस महिला की तारीफ की है. कई यूजर्स ने इसे सच्चे प्यार की मिसाल बताया, तो कुछ ने लिखा कि आज के समय में ऐसा प्यार बहुत कम देखने को मिलता है. वहीं किसी यूजर ने कमेंट किया कि स्टेशन पर करवाचौथ ये है असली प्यार, कोई वेब सीरीज का सीन नहीं, रियल लाइफ मूमेंट है.

यह भी पढ़ें करवाचौथ पर एक ही घर में दो पत्नियों ने पति के लिए रखा व्रत, सोशल मीडिया पर वीडियो देख यूजर्स हुए हैरान