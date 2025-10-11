करवाचौथ पर महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती है. वहीं आजकल करवाचौथ से जुड़े वीडियो और फोटो भी सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं. जिनमें करवाचौथ की पूजा और पत‍ि-पत्नी प्रेम भाव दिखाई देता है. हालांकि इस बार करवाचौथ के खास मौके पर एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है. जिसमें एक आदमी अपनी दो पत्नियों के साथ करवाचौथ मनाता हुआ दिखाई दे रहा है. वायरल हो रहे व‍ीड‍ियो के अनुसार दोनों ही महिलाएं अपने पति के लिए दिनभर निर्जला व्रत करती है और शाम को पति की पूजा कर व्रत खोलती है. पूजा के समय का यह वीड‍ियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और इसे लेकर सोशल मीडिया यूजर्स भी तरह-तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.

वीडियो में क्या दिखा

यह वीडियो करवाचौथ के दिन का बताया जा रहा है. ज‍िसमें इस खास मौके एक आदमी अपनी दो पत्नियों के साथ करवा चौथ की पूजा में शामिल हो रहा है. यह वीडियो आगरा के नगला बिहारी जगह का बताया जा रहा है. इस वीडियो में दिखाई दे रहा आदमी रामबाबू निषाद है जो अपनी दोनों पत्नियों के साथ करवाचौथ मना रहा था. इस वीडियो में शामिल आदमी छत पर दो बीवियों के साथ खड़ा था, इसके बाद दोनों बीवियों ने आदमी के गले में एक-एक कर माला पहनाई. फिर उस आदमी ने भी अपनी दोनों पत्नियों को एक-एक कर माला पहनाई और करवा चौथ का व्रत तुड़वाया. बताया जा रहा है कि यह दोनों महिलाएं एक ही घर में अपने पत‍ि के साथ रहती है.

View this post on Instagram A post shared by Rashtriya Janbhavna (@rjbnewslive)

सोशल मीडिया पर लोगों के रिएक्शन

आगरा के इस आदमी और उसकी बीव‍ियों का वीडियो वायरल होते ही इंस्‍टाग्राम और एक्‍स पर यूजर्स ने अपने रिएक्‍शन देना शुरू कर दि‍ए. कई लोग इस वीडियो को देखकर इसे आधुनिक परिवार का उदाहरण मानकर सराहना कर रहे हैं, वहीं कुछ लोग इसे परंपराओं के खिलाफ बता रहे हैं. इसके अलावा कई लोगों ने वीड‍ियों को परिवार में प्रेम और सहिष्णुता का प्रतीक बताया है. वहीं इस वीडियो को देख कर एक यूजर ने लिखा की हर करवाचौथ पर भाई सुर्खियों में आ जाता है, बता दे क‍ि इस व्यक्ति का पहले भी अपनी दोनों बीव‍ियों के साथ करवाचौथ मनाते हुए वीड‍ियो वायरल हो चुका है.

