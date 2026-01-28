हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
खौफ हो तो ऐसा, बीवी के डर से अपने ही मुल्क में अवैध तरीके से घुसा शख्स, वजह जान माथा पकड़ लेंगे आप

खौफ हो तो ऐसा, बीवी के डर से अपने ही मुल्क में अवैध तरीके से घुसा शख्स, वजह जान माथा पकड़ लेंगे आप

यह मामला मलेशिया और इंडोनेशिया से जुड़ा है और जैसे ही इसकी सच्चाई सामने आई, हर कोई हैरान रह गया. यूजर्स इसे कभी प्यार की मजबूरी बता रहे हैं तो कभी रिश्तों का अजीब खेल.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 28 Jan 2026 08:21 PM (IST)
कहते हैं प्यार इंसान से कुछ भी करवा सकता है, लेकिन जब प्यार के साथ डर जुड़ जाए तो इंसान ऐसे फैसले भी ले बैठता है जिन पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है. सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा ही अजीबोगरीब और चौंकाने वाला मामला वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स ने अपनी बीवी के डर से अपने ही देश में अवैध तरीके से एंट्री कर ली. यह मामला मलेशिया और इंडोनेशिया से जुड़ा है और जैसे ही इसकी सच्चाई सामने आई, हर कोई हैरान रह गया. यूजर्स इसे कभी प्यार की मजबूरी बता रहे हैं तो कभी रिश्तों का अजीब खेल.

पत्नी के डर से अपने ही देश में अवैध तरीके से घुसा शख्स

दरअसल, यह शख्स मलेशिया का रहने वाला है. जानकारी के मुताबिक, वह इंडोनेशिया गया था जहां उसकी दूसरी पत्नी रहती है. दूसरी पत्नी प्रेगनेंट थी और गंभीर पीड़ा में थी, जिस वजह से वह उससे मिलने गया. लेकिन कहानी में ट्विस्ट यह है कि शख्स की दूसरी शादी की जानकारी उसकी पहली पत्नी को नहीं थी. पहली पत्नी के शक और डर की वजह से उसका पासपोर्ट भी उसी के पास था. ऐसे में शख्स के सामने बड़ी समस्या खड़ी हो गई थी.

क्यों लिया ये खतरनाक फैसला

पासपोर्ट न होने के कारण उसने कानूनी रास्ते से यात्रा करने के बजाय समुद्र के रास्ते अवैध तरीके से इंडोनेशिया जाने का फैसला किया. बताया जा रहा है कि वह छोटे बोट के जरिए सीमा पार कर इंडोनेशिया पहुंचा और वहां अपनी दूसरी पत्नी से मुलाकात की. कुछ समय बाद जब वह वापस मलेशिया लौटने लगा, तब भी उसने वही गैरकानूनी रास्ता चुना. लेकिन इस बार किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया.

किस्मत ने नहीं दिया साथ, धरा गया

वापसी के दौरान समुद्र के रास्ते घुसपैठ करते समय सुरक्षाबलों ने उसे पकड़ लिया. उसके साथ मौजूद कई अन्य लोगों को भी हिरासत में लिया गया. जब अधिकारियों ने उससे पूछताछ शुरू की तो शुरुआत में वह घबराया रहा, लेकिन बाद में उसने जो सच्चाई बताई, उसे सुनकर अधिकारी भी चौंक गए. उसने कबूल किया कि वह अपनी पहली पत्नी के डर से पासपोर्ट नहीं ले सका और दूसरी पत्नी से मिलने की मजबूरी में उसे यह रास्ता अपनाना पड़ा.

यूजर्स ने लिए मजे, बोले डर हो तो ऐसा

जैसे ही यह मामला सामने आया, सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया. यूजर्स इस पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कुछ लोग इसे रिश्तों की जटिलता और प्यार की मजबूरी बता रहे हैं, तो कुछ यूजर्स इसे कानून तोड़ने का गंभीर मामला कह रहे हैं. कई लोगों ने मजाकिया अंदाज में लिखा कि बीवी का डर इंसान को समुद्र पार करा सकता है, जबकि कुछ ने इसे सबक बताया कि रिश्तों में ईमानदारी कितनी जरूरी है. कुछ ने कहा कि डर हो तो ऐसा हो वरना ना हो.

Published at : 28 Jan 2026 08:21 PM (IST)
