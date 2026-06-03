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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगDelhi Malviya Nagar Fire Viral Video : Jump Jump.... जंप मारो... दिल्ली की आग का खौफनाक वीडियो वायरल, बिल्डिंग से ईंट-पत्थर की तरह गिर रहे इंसान

Delhi Malviya Nagar Fire Viral Video : Jump Jump.... जंप मारो... दिल्ली की आग का खौफनाक वीडियो वायरल, बिल्डिंग से ईंट-पत्थर की तरह गिर रहे इंसान

Delhi Malviya Nagar Fire Viral Video: वीडियो में भयानक आग की लपटें दिखाई दे रहीं है. लोग जंप मारो-जंप मारो चिल्ला रहे हैं और दूसरे फ्रेम में नीचे कूदते हुए इंसान दिख रहे हैं.

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 03 Jun 2026 03:07 PM (IST)
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Delhi Malviya Nagar Fire Viral Video : दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में लगी भीषण आग का एक दिल दहला देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में एक हाई बिल्डिंग आग की लपटों में घिरी दिखाई दे रही है, जबकि अंदर फंसे लोग अपनी जान बचाने के लिए कोशिश करते नजर आ रहे हैं. हालात इतने खराब हैं कि कुछ लोगों को ऊंची मंजिलों से नीचे कूदने तक के लिए मजबूर होना पड़ा.

वायरल वीडियो ने लोगों को हैरान कर के रख दिया है. आग की खतरनाक लपटें और लोगों की बेबसी देखकर सोशल मीडिया यूजर्स कई तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. इस घटना ने सोशल मीडिया पर बिल्डिंग में सुरक्षा नियमों और फायर सेफ्टी सिस्टम पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. 

जंप मारो... दिल्ली की आग का खौफनाक वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बिल्डिंग में भयानक आग लगी हुई है. आग की लपटें और धुएं का गुबार तेजी से पूरी बिल्डिंग को अपनी चपेट में लेता नजर आता है. कई लोग ऊपरी मंजिलों पर फंसे हुए दिखाई देते हैं और नीचे उतरने का कोई सुरक्षित रास्ता नहीं दिखता है. इसी दौरान सड़क पर मौजूद लोग फंसे हुए लोगों की मदद के लिए आगे आते हैं. वीडियो में कुछ लोग ऊपर खड़े लोगों को लगातार आवाज लगाते हुए कहते सुनाई देते हैं कि जंप मारो, जंप मारो, जिससे आग की चपेट में आने से पहले अपनी जान बचा सकें. वहीं कुछ ही सेकंड बाद एक व्यक्ति ऊपर से छलांग लगाता है और नीचे बिछाए गए गद्दों पर गिरता है. लोगों ने पहले से ही सड़क पर गद्दे और नरम सामान बिछा रखा था जिससे कूदने वाले लोगों को कम से कम चोट पहुंचे. यह सीन देखकर वहां मौजूद कई लोग भी घबरा जाते हैं. 

बिल्डिंग से ईंट-पत्थर की तरह गिर रहे इंसान

वीडियो में साफ दिखाई देता है कि आग इतनी तेजी से फैल रही थी कि लोगों के पास बचने के लिए बहुत कम ऑप्शन बचे थे. कई लोग खिड़कियों और बालकनियों में खड़े मदद का इंतजार कर रहे थे, जबकि नीचे मौजूद लोग हर तरह से कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह उनकी जान बचाई जा सके. इस दौरान कई लोग बिल्डिंग से कूद कर अपनी जान बचाने की कोशिश की, हालांकि इतनी भंयकर आग को देखकर आसपास मौजूद लोगों में अफरा-तफरी का माहौल बना हुआ भी नजर आता है.  

यह भी पढ़ें - Viral Video: लंबी छुट्टी के बाद स्कूल पहुंचे बच्चे, आरती से हुआ वेलकम; देखें वीडियो

वीडियो देखकर अलग-अलग कमेंट्स करने लगे लोग 

यह वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों के अलग-अलग रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं. कई यूजर्स ने इसे बेहद डरावना बताया है. तो एक यूजर ने लिखा, यह सीन देखकर रोंगटे खड़े हो गए. कोई इंसान ऐसी स्थिति में खुद को कैसे संभाल सकता है. वहीं दूसरे यूजर ने कहा, नीचे मौजूद लोगों ने बहुत समझदारी दिखाई. अगर उन्होंने गद्दे नहीं बिछाए होते तो बड़ा हादसा हो सकता था. इसके साथ ही व्यक्ति ने लिखा, ऐसी घटनाएं बताती हैं कि बिल्डिंग में फायर सेफ्टी नियमों का पालन कितना जरूरी है. 

यह भी पढ़ें - Viral Video : पति की छाती पर चढ़ पत्नी ने की ऐसी धुलाई, दहशत में 'हसबैंड' समाज, देखें वीडियो

Published at : 03 Jun 2026 03:07 PM (IST)
Tags :
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