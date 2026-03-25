बीच समंदर में तेज रफ्तार क्रूज से नाव पर उतरी मुस्लिम महिला, वीडियो देख दहल जाएगा दिल

सोशल मीडिया पर आए दिन कई खतरनाक वीडियो वायरल होते हैं. कई बार इन वीडियो में लोगों की जान पर भी बन आती है. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों भी खूब वायरल हो रहा है, जिसने लोगों को हैरान कर दिया है. वायरल हो रहे वीडियो में एक महिला बीच समंदर में तेज रफ्तार क्रूज से छोटी नाव पर उतरती नजर आती है. इस वीडियो में जब महिला क्रूज से नाव में उतरती है, तब उसका बैलेंस बिगड़ जाता है.

हालांकि, महिला के पास खड़े लोग उसे संभाल लेते हैं. इसके बाद यह वीडियो वायरल हो जाता है. वीडियो इतना खतरनाक है कि इसे देखकर किसी का भी दिल दहला जाएगा. यही वजह है कि इंटरनेट पर इस क्लिप को जमकर शेयर किया जा रहा है.



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बीच समंदर में तेज रफ्तार क्रूज से नाव पर उतरी मुस्लिम महिला



सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @Rupali_Gautam19 नाम के अकाउंट से वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि समुद्र के बीच एक बड़ा क्रूज चल रहा है और उसके साथ एक छोटी नाव भी पास में चल रही है. इसी दौरान कई लोग क्रूज से उतरकर छोटी नाव पर जाते हैं. इन्हीं में से एक मुस्लिम महिला भी बुर्का पहने हुए क्रूज से उतरकर छोटी नाव पर जाने की कोशिश करती है. महिला के साथ एक आदमी भी उतरकर नाव में जाता है. वहीं आदमी के हाथ में दो बच्चे थे जिसमें से एक बच्चा पहले ही नाव सवार को पकड़ा देता है. वहीं इसी दौरान महिला का बैलेंस भी बिगड़ जाता है, हालांकि साथ में चल रहा पुरुष और नाव में सवार आदमी उसे महिला को संभाल लेते हैं और उसे नाव में उतार देते हैं. यह पूरा नजारा बहुत खतरनाक लगता है. क्योंकि समुद्र की लहरों और दोनों नावों की रफ्तार इसे और भी खतरनाक भरा बना देती है. इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर इस वीडियो को खूब शेयर किया जा रहा है.

मोहतरमा आज के बाद कभी भी इस तरह नहीं उतरेंगी pic.twitter.com/1oIgQHNFxU — Rupali Gautam (@Rupali_Gautam19) March 24, 2026





सोशल मीडिया पर लोगों के रिएक्शन



इस वीडियो को देखकर सोशल मीडिया पर लोगों के अलग-अलग तरह के रिएक्शन सामने आ रहे हैं. इस वीडियो को देखकर एक यूजर ने कमेंट किया भाई यह तो बहुत ही खतरनाक हो सकता है, थोड़ा ध्यान से. वहीं दूसरा कमेंट करता है मोहतरमा जी थोड़ा डर गई, बाकी ठीक ही था. इसके अलावा एक और यूजर कमेंट करता है यह पोस्ट थोड़ी सस्पेंस और मजेदार स्थिति को दिखाती है. इसके अलावा एक यूजर कमेंट करता है मुझे तो सब कुछ ठीक ही लग रहा है. वहीं एक यूजर कमेंट में लिखता है वैसे व्यवस्था अच्छी है. कुछ लोगों ने इसे खतरनाक स्टंट बताया तो कुछ नहीं इसे नॉर्मल सीन बताया. वहीं एक यूजर लास्ट में कमेंट करता है बांग्लादेश में ऐसे ही सफर होता है, पानी की कश्ती में और बहुत हादसे भी होते हैं.

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