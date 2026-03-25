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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगबीच समंदर में तेज रफ्तार क्रूज से नाव पर उतरी मुस्लिम महिला, वीडियो देख दहल जाएगा दिल

बीच समंदर में तेज रफ्तार क्रूज से नाव पर उतरी मुस्लिम महिला, वीडियो देख दहल जाएगा दिल

वायरल हो रहे वीडियो में एक महिला बीच समंदर में तेज रफ्तार क्रूज से छोटी नाव पर उतरती नजर आती है. इस वीडियो में जब महिला क्रूज से नाव में उतरती है, तब उसका बैलेंस बिगड़ जाता है.

By : कविता गाडरी | Updated at : 25 Mar 2026 06:37 PM (IST)
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सोशल मीडिया पर आए दिन कई खतरनाक वीडियो वायरल होते हैं. कई बार इन वीडियो में लोगों की जान पर भी बन आती है. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों भी खूब वायरल हो रहा है, जिसने लोगों को हैरान कर दिया है. वायरल हो रहे वीडियो में एक महिला बीच समंदर में तेज रफ्तार क्रूज से छोटी नाव पर उतरती नजर आती है. इस वीडियो में जब महिला क्रूज से नाव में उतरती है, तब उसका बैलेंस बिगड़ जाता है.

हालांकि, महिला के पास खड़े लोग उसे संभाल लेते हैं. इसके बाद यह वीडियो वायरल हो जाता है. वीडियो इतना खतरनाक है कि इसे देखकर किसी का भी दिल दहला जाएगा. यही वजह है कि इंटरनेट पर इस क्लिप को जमकर शेयर किया जा रहा है.

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बीच समंदर में तेज रफ्तार क्रूज से नाव पर उतरी मुस्लिम महिला

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @Rupali_Gautam19 नाम के अकाउंट से वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि समुद्र के बीच एक बड़ा क्रूज चल रहा है और उसके साथ एक छोटी नाव भी पास में चल रही है. इसी दौरान कई लोग क्रूज से उतरकर छोटी नाव पर जाते हैं. इन्हीं में से एक मुस्लिम महिला भी बुर्का पहने हुए क्रूज से उतरकर छोटी नाव पर जाने की कोशिश करती है. महिला के साथ एक आदमी भी उतरकर नाव में जाता है. वहीं आदमी के हाथ में दो बच्चे थे जिसमें से एक बच्चा पहले ही नाव सवार को पकड़ा देता है. वहीं इसी दौरान महिला का बैलेंस भी बिगड़ जाता है, हालांकि साथ में चल रहा पुरुष और नाव में सवार आदमी उसे महिला को संभाल लेते हैं और उसे नाव में उतार देते हैं. यह पूरा नजारा बहुत खतरनाक लगता है. क्योंकि समुद्र की लहरों और दोनों नावों की रफ्तार इसे और भी खतरनाक भरा बना देती है. इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर इस वीडियो को खूब शेयर किया जा रहा है.



सोशल मीडिया पर लोगों के रिएक्शन

इस वीडियो को देखकर सोशल मीडिया पर लोगों के अलग-अलग तरह के रिएक्शन सामने आ रहे हैं. इस वीडियो को देखकर एक यूजर ने कमेंट किया भाई यह तो बहुत ही खतरनाक हो सकता है, थोड़ा ध्यान से. वहीं दूसरा कमेंट करता है मोहतरमा जी थोड़ा डर गई, बाकी ठीक ही था. इसके अलावा एक और यूजर कमेंट करता है यह पोस्ट थोड़ी सस्पेंस और मजेदार स्थिति को दिखाती है. इसके अलावा एक यूजर कमेंट करता है मुझे तो सब कुछ ठीक ही लग रहा है. वहीं एक यूजर कमेंट में लिखता है वैसे व्यवस्था अच्छी है. कुछ लोगों ने इसे खतरनाक स्टंट बताया तो कुछ नहीं इसे नॉर्मल सीन बताया. वहीं एक यूजर लास्ट में कमेंट करता है बांग्लादेश में ऐसे ही सफर होता है, पानी की कश्ती में और बहुत हादसे भी होते हैं.

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 25 Mar 2026 06:37 PM (IST)
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