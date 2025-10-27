गलती स्कूटी की है... सड़क पर स्कूटी लेकर फैल गईं दीदी तो मजे लेने लगे यूजर्स; देखें वीडियो

सोशल मीडिया पर आए दिन अजब-गजब वीडियो वायरल होते रहते हैं. लेकिन इस बार जो वीडियो सामने आया है, उसने नेटिजन्स को हंसने पर भी मजबूर कर दिया और हैरान भी कर दिया. वीडियो में एक महिला स्कूटी चलाती हुई दिखाई देती है, लेकिन उसकी ड्राइविंग स्किल देखकर कोई भी बोले बिना नहीं रह सकता. शुरुआत में वह एक कार के आगे कंफ्यूज्ड खड़ी दिखती है कि आखिर किस दिशा में जाए, लेकिन अगले ही पल जो होता है, वो सोशल मीडिया का नया वायरल पल बन गया.

स्कूटर से अनबैलेंस होकर गिरी दीदी

दरअसल, वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक महिला अपनी स्कूटी लेकर सड़क पर खड़ी है. उसके पीछे एक कार आती है और शायद उसे समझ नहीं आता कि लेफ्ट मुड़ना है या राइट. कुछ सेकंड तक वह हैंडल पकड़े एक ही जगह पर खड़ी रहती है और फिर अचानक एक्सीलेटर दबाकर लेफ्ट मुड़ जाती है. लेकिन जैसे ही वह मोड़ पर पहुंचती है, स्कूटी का बैलेंस बिगड़ जाता है और वह बुरी तरह सड़क किनारे गिर जाती है. इस दौरान आसपास मौजूद लोग तो नजर नहीं आते, लेकिन वीडियो शूट करने वाले शख्स ने लोगों को हंसने पर मजबूर कर दिया है.

अचानक खींचा एक्सीलेटर और हो गया खेल

वीडियो को देखकर साफ लग रहा है कि महिला को स्कूटी चलाने का ज्यादा अनुभव नहीं है. जिस तरह से उसने हैंडल मोड़ा और एक्सीलेटर दबाया, उससे लग रहा था कि वह पहली या दूसरी बार ही सड़क पर निकली है. गनीमत यह रही कि गिरने के बाद उसे कोई गंभीर चोट नहीं आई, क्योंकि गिरते ही वह खुद उठकर स्कूटी संभालने की कोशिश करती नजर आती है.

यूजर्स ने लिए दीदी के मजे

वीडियो को @TalibShaikh143 नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...गलती सड़क की थी, दीदी तो हमेशा करेक्ट ही होती है. एक और यूजर ने लिखा...दीदी की कोई गलती नहीं है सारी गलती स्कूटर की है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...दीदी को चोट तो नहीं आई? पता करो कोई.

