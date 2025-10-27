सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसने लोगों को हैरान भी कर दिया और मंत्रमुग्ध भी. वीडियो किसी डैम का है जहां सालों बाद उसके गेट खोले गए और फिर जो नजारा सामने आया, वह किसी फिल्मी दृश्य से कम नहीं था. जैसे ही डैम के दरवाजे खुले, विशाल जलराशि गर्जन के साथ बाहर निकलने लगी. पानी के वेग और आवाज में प्रकृति का रौद्र रूप दिखाई दे रहा था, लेकिन इसी बीच कुछ ऐसा हुआ जिसने इस भव्य दृश्य को और भी जादुई बना दिया. वीडियो देखकर आप भी प्रकृति के मुरीद हो जाएंगे.

विशाल डैम के खोल गेट, तो पानी ने लिया रौद्र रूप

वायरल वीडियो में दिखाया गया है कि एक विशाल डैम के गेट खोले जा रहे हैं. सालों बाद जब ये गेट खुले तो डैम के अंदर जमा लाखों गैलन पानी तेज प्रेशर के साथ बाहर निकलने लगा. पानी का बहाव इतना शक्तिशाली था कि उसकी गूंज दूर-दूर तक सुनाई दे रही थी. जो भी यह नजारा देख रहा था, वह इस अद्भुत दृश्य से दंग रह गया. वीडियो में दावा किया जा रहा है कि इस डैम के गेट सालों बाद खोले जा रहे हैं. खबर सोशल मीडिया पर हो रहे दावों को आधार मानते हुए लिखी गई है. एबीपी लाइव वीडियो की पुष्टि नहीं कर रहा है.

फिर इंद्रधनुष ने दिखाया अपना कमाल

जैसे-जैसे पानी तेजी से बाहर निकल रहा था, उसी समय सूर्य की किरणें उस पर पड़ने लगीं और कुछ ही पलों में डैम के ऊपर एक खूबसूरत इंद्रधनुष बन गया. यह दृश्य इतना मनमोहक था कि वहां मौजूद लोग तुरंत अपने मोबाइल निकालकर वीडियो रिकॉर्ड करने लगे. सोशल मीडिया पर यह वीडियो अब लाखों व्यूज़ पार कर चुका है और लोग कमेंट में लिख रहे हैं कि “यह प्रकृति की असली शक्ति और सुंदरता का मिलन है.”

यूजर्स भी हुए हैरान

वीडियो को factuallycorrect07 नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा....आखिर में जो रेनबो बना उसने दिल खुश कर दिया. एक और यूजर ने लिखा...पानी का रौद्र रूप डरा रहा है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...पानी ने डरा दिया लेकिन रेनबो ने दिन बना दिया.

