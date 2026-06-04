शादी है या डांस प्रतियोगिता? दूल्हा-दुल्हन के सामने किया खतरनाक स्टंट, घूम गया यूजर्स का दिमाग

Video: भारत में शादी-ब्याह से जुड़े मस्ती, डांस और अनोखे किस्सों के वीडियो इंटरनेट पर वायरल होते रहते हैं. हर शादी में कुछ न कुछ ऐसा जरूर हो जाता है जो मेहमानों के साथ-साथ सोशल मीडिया यूजर्स का भी ध्यान खींच लेता है. कभी बाराती अपने डांस से सुर्खियां बटोर लेते हैं तो कभी दूल्हा-दुल्हन का कोई खास अंदाज वायरल हो जाता है.

इन दिनों सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही शादी का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग हैरान भी हैं और अपनी हंसी भी नहीं रोक पा रहे हैं. वीडियो में शादी के मंच पर दो युवक ऐसे खतरनाक और अजीबोगरीब स्टंट करते नजर आते हैं कि देखने वाले भी दंग रह जाते हैं. वहीं सबसे ज्यादा चर्चा दूल्हा-दुल्हन के रिएक्शन की हो रही है, जो पूरे समय बिल्कुल शांत बैठे दिखाई देते हैं.

दूल्हा-दुल्हन के सामने मंच पर किया ऐसा खतरनाक स्टंट

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि दूल्हा और दुल्हन शादी के मंच पर आराम से बैठे हुए हैं तभी दो युवक मंच पर पहुंचते हैं और अचानक हैरान कर देने वाले करतब दिखाने लगते हैं. वीडियो में एक युवक दूसरे का सिर पकड़कर उसे तेजी से घुमाता है. इसके बाद दोनों ऐसे स्टंट करने लगते हैं जिन्हें देखकर वहां मौजूद लोग भी चौंक जाते हैं. वहीं एक युवक दूसरे के शरीर पर चढ़ जाता है और फिर दोनों पूरे मंच पर घूमते हुए अपना बैलेंस बनाने की कोशिश करते दिखाई देते हैं. उनकी हरकतें देखकर ऐसा लगता है जैसे शादी के मंच पर कोई डांस शो या टैलेंट प्रतियोगिता चल रही हो. वहीं आसपास खड़े मेहमान भी इस नजारे को अपने मोबाइल कैमरों में रिकॉर्ड करने लगते हैं.

Wtaf is happening in desi weddings man😭 pic.twitter.com/Aox9t4Krcz — rareindianclips (@rareindianclips) June 3, 2026

दूल्हा-दुल्हन का रिएक्शन बना चर्चा का विषय

इस पूरे वीडियो की सबसे खास बात दूल्हा-दुल्हन का रिएक्शन रहा. उनके सामने मंच पर इतने अजीब और जोखिम भरे स्टंट हो रहे थे, लेकिन दोनों के चेहरे पर कोई खास रिएक्शन दिखाई नहीं दिया, न तो वे हैरान नजर आए और न ही हंसते दिखाई दिए. दोनों पूरे समय शांत बैठे रहे, सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने मजाक में कहा कि ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें पहले से ही पता हो कि मंच पर क्या होने वाला है. कई लोगों ने यह भी कहा कि दूल्हा-दुल्हन शायद शादी की रस्मों और फोटो सेशन से इतने थक चुके थे कि उन्हें आसपास हो रही किसी भी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था.

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लोगों ने किए मजेदार कमेंट्स

वीडियो पर सोशल मीडिया यूजर्स ने जमकर मजेदार कमेंट्स किए. जिसमें एक यूजर ने लिखा, प्री-वेडिंग शूट का बजट बचाकर शायद इन्हें बुला लिया गया है. वहीं दूसरे यूजर ने मजाक में कहा, यह शादी है या इंडियाज गॉट टैलेंट, इसके अलावा एक अन्य यूजर ने लिखा, अमीर लोग शादी में बड़े कलाकार बुलाते हैं, यहां तो खुद मेहमान ही शो करने लग गए, वहीं एक यूजर ने कहा, दुल्हन के चेहरे से लग रहा है कि उसे इसमें बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है. किसी ने कमेंट किया, देसी वेडिंग कम, सर्कस ज्यादा लग रही है. जबकि एक अन्य यूजर ने लिखा, अगर मेरी शादी में कोई ऐसा करता तो मैं खुद स्टेज से उतर जाता.

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