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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगदौरा पड़ा है या डांस कर रही है? लाल साड़ी पहन दीदी ने मेट्रो में मचाया छीछालेदर- वीडियो वायरल

दौरा पड़ा है या डांस कर रही है? लाल साड़ी पहन दीदी ने मेट्रो में मचाया छीछालेदर- वीडियो वायरल

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक लड़की लाल रंग की साड़ी पहने मेट्रो में सफर कर रही होती है, तभी उसके अंदर का रील का कीड़ा जागता है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 20 Jul 2026 07:33 PM (IST)
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सोशल मीडिया पर कब क्या वायरल हो जाए कोई नहीं जानता. आजकल वायरल होने का नया ट्रेंड लोगों ने खोज निकाला है और वो है मेट्रो में अजीब तरह की हरकतें करो या डांस करो और वायरल हो जाओ. ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें एक लड़की लाल रंग की साड़ी पहने मेट्रो में अजीब तरह का डांस करती दिखाई दे रही है. उसका डांस, डांस कम और उछल कूद ज्यादा नजर आ रहा है. सोशल मीडिया यूजर्स भी इस लड़की के मजे लेने से बाज नहीं आ रहे हैं.

मेट्रो में अजीब तरह का डांस करती दिखी लड़की

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक लड़की लाल रंग की साड़ी पहने मेट्रो में सफर कर रही होती है, तभी उसके अंदर का रील का कीड़ा जागता है और वो अचानक रेस्ट मोड से एक्टिव मोड में आ जाती है. दीवानी मैं दीवानी गाने पर लड़की ऐसा डांस करती है कि कोच में बाकी यात्री उसकी हालत देखकर हैरान रह जाते हैं. वो समझ नहीं पाते हैं कि दीदी डांस कर रही हैं या फिर उन्हें दौरा पड़ा है. 

 
 
 
 
 
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फर्श पर जमकर मचाई उछल कूद

वीडियो में दिख रहा है कि लड़की गाने की धुन और थाप को पीछे छोड़ आगे निकल जाती है और मेट्रो फर्श पर उछल कूद करते हुए कभी नीचे बैठ जाती है तो कभी खड़े होकर अजीब से स्टेप्स करने लगती है. वीडियो देखकर लोगों का भी दिमाग घूम गया है कि लड़की डांस कर रही है या फिर मजाक. वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल है जिसे लेकर लोग तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.

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यूजर्स बोले, इतना कॉन्फिडेंस पढ़ाई में दिखाना था

वीडियो को anushka_sister31 नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...मेट्रो में इन लोगों की वजह से अच्छा टाइम पास हो जाता है. एक और यूजर ने लिखा...इन लोगों की वजह से ही मेट्रो बदनाम है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...इतना कॉन्फिडेंस दीदी पढ़ाई में दिखाती तो आज मेट्रो में डांस नहीं करना पड़ता.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 20 Jul 2026 07:33 PM (IST)
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