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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगघायल प्रदर्शनकारी की मदद करती दिखी डिंपल यादव, वीडियो देख यूजर्स बोले- वो भी एक मां है

घायल प्रदर्शनकारी की मदद करती दिखी डिंपल यादव, वीडियो देख यूजर्स बोले- वो भी एक मां है

वीडियो राजधानी दिल्ली के जंतर-मंतर से है, जहां प्रदर्शन के दौरान अचानक एक युवक की तबीयत बिगड़ गई और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा. मौके पर अफरा-तफरी मच गई.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 20 Jul 2026 08:05 PM (IST)
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दिल्ली के जंतर-मंतर पर राजनीतिक सरगर्मियों और विरोध प्रदर्शनों के बीच एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने राजनीति से इतर इंसानियत और ममता की एक नई मिसाल पेश की है. उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की पत्नी व सांसद डिंपल यादव का एक बेहद भावुक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. जंतर-मंतर पर चल रहे एक बड़े प्रोटेस्ट के दौरान जब अफरा-तफरी का माहौल था, तब डिंपल यादव ने कुछ ऐसा किया जिसने वहां मौजूद हर शख्स और सोशल मीडिया यूजर्स का दिल जीत लिया. प्रदर्शन के दौरान एक प्रदर्शनकारी युवक अचानक घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा, जिसे देखते ही डिंपल यादव अपनी सुरक्षा और प्रोटोकॉल की परवाह किए बिना तुरंत जमीन पर बैठ गईं और उस घायल युवक की मदद करने लगीं.

जमीन पर लेटे घायल प्रदर्शनकारी की सुध लेने पहुंचीं सांसद, खुद पिलाया पानी

वीडियो राजधानी दिल्ली के जंतर-मंतर से है, जहां प्रदर्शन के दौरान अचानक एक युवक की तबीयत बिगड़ गई और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा. मौके पर अफरा-तफरी मच गई, लेकिन जैसे ही वहां मौजूद सपा सांसद डिंपल यादव की नजर उस घायल प्रदर्शनकारी पर पड़ी, वह तुरंत उसके पास पहुंच गईं. डिंपल यादव ने बिना किसी झिझक के जमीन पर बैठकर उस युवक की सुध ली. वायरल हो रही तस्वीरों और वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि वह बेहद संवेदनशीलता के साथ युवक के पास बैठी हैं, उसे पानी पिलाने की कोशिश कर रही हैं और उसकी हालत को संभालते हुए तुरंत मेडिकल हेल्प या प्राथमिक उपचार सुनिश्चित करने में जुटी हैं.

 
 
 
 
 
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हवा उड़ाई, साफ दिखा इंसानियत का भाव

वीडियो में डिंपल यादव प्रदर्शनकारी को हवा भी उड़ाते दिखाई दे रही है और आस पास खड़ी उनकी टीम और लोगों से ठंडा लाने को कह रही हैं.  खास बात यह भी नजर आ रही है कि डिंपल यादव के खुद के हाथ पर भी पट्टी बंधी हुई है, लेकिन अपनी चोट और तकलीफ को दरकिनार करते हुए वह पूरी तन्मयता से उस अचेत पड़े युवक की देखभाल कर रही हैं. वह आस-पास खड़े लोगों को निर्देश दे रही हैं कि युवक को सही तरीके से संभाला जाए ताकि उसे सांस लेने में दिक्कत न हो.

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डिंपल यादव के मुरीद हुए यूजर्स, बोले- वो भी एक मां है

जैसे ही यह वीडियो और इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स पर सामने आईं, नेटिजन्स डिंपल यादव की जमकर तारीफ कर रहे हैं. कमेंट सेक्शन में लोग उनकी इस इंसानियत को सलाम कर रहे हैं. कई सोशल मीडिया यूजर्स ने भावुक होते हुए लिखा, "राजनीति अपनी जगह है, लेकिन डिंपल यादव ने दिखा दिया कि उनके भीतर एक मां का दिल है जो किसी भी बच्चे को तकलीफ में नहीं देख सकता." वहीं कुछ और यूजर्स ने कमेंट किया कि आज के दौर में जहां नेता सिर्फ कैमरों के लिए पोज़ देते हैं, वहां डिंपल जी का यह निस्वार्थ सेवा भाव वाकई काबिले-तारीफ है.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 20 Jul 2026 08:05 PM (IST)
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