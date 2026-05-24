Video: शादी में मिला ‘सबसे अजीब गिफ्ट’! दूल्हा-दुल्हन को शख्स ने गिफ्ट में दिया सुअर, मेहमान रह गए हैरान
वीडियो में एक शादी समारोह के दौरान स्टेज पर बैठे दूल्हा-दुल्हन को बधाई देने के लिए एक शख्स पहुंचता है . लेकिन उसके हाथ में कोई गिफ्ट पैक या लिफाफा नहीं, बल्कि एक जिंदा सुअर होता है.
शादियों में आपने कैश, ज्वेलरी, गाड़ियां और तरह-तरह के महंगे गिफ्ट देखे होंगे, लेकिन इन दिनों सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है . यहां एक शख्स दूल्हा-दुल्हन को आशीर्वाद देने के साथ ऐसा गिफ्ट लेकर पहुंचता है, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी . इस अनोखे गिफ्ट को देखकर स्टेज पर बैठे लोग पहले तो चौंक जाते हैं, फिर माहौल ही बदल जाता है . यही वजह है कि यह वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इस पर जमकर चर्चा कर रहे हैं .
स्टेज पर सुअर पहुंचा दूल्हे का दोस्त
दरअसल, वायरल हो रहे इस वीडियो में एक शादी समारोह के दौरान स्टेज पर बैठे दूल्हा-दुल्हन को बधाई देने के लिए एक शख्स पहुंचता है . लेकिन उसके हाथ में कोई गिफ्ट पैक या लिफाफा नहीं, बल्कि एक जिंदा सुअर होता है. वह बड़े आराम से उस सुअर को पकड़कर स्टेज पर चढ़ता है और दूल्हा-दुल्हन के पास बैठकर उसे गिफ्ट के तौर पर पेश करता है. यह नजारा वहां मौजूद लोगों के लिए बिल्कुल अलग और चौंकाने वाला था. सुअर इस दौरान जोर जोर से चीखता रहता है और दूल्हा दुल्हन उसे हंसते हुए स्वीकार कर लेते हैं.
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वीडियो में क्या दिख रहा है
वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि दूल्हा-दुल्हन स्टेज पर सजे-धजे बैठे हैं, तभी एक आदमी सुअर को गोद में उठाकर उनके पास आ जाता है. सुअर को रस्सी से बांधा गया है और वह शख्स मुस्कुराते हुए उसे गिफ्ट के रूप में दे रहा है. दूल्हा और आसपास बैठे लोग पहले थोड़ा असहज नजर आते हैं, लेकिन कुछ ही सेकंड में माहौल हल्का-फुल्का हो जाता है और लोग हंसने लगते हैं. यह पूरा दृश्य कैमरे में कैद हो जाता है, जो अब सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है.
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सोशल मीडिया पर लोगों के रिएक्शन
इस वीडियो को देखने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स के बीच अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं. कुछ लोग इसे मजेदार और यूनिक बता रहे हैं, तो कुछ इसे अजीब और अनुचित गिफ्ट करार दे रहे हैं . कई यूजर्स का कहना है कि “ऐसा गिफ्ट तो पहली बार देखा”, वहीं कुछ लोग इसे देसी क्रिएटिविटी बता रहे हैं . कुल मिलाकर, यह वीडियो लोगों को हैरान करने के साथ-साथ हंसी का भी कारण बन रहा है और तेजी से वायरल हो रहा है.
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Source: IOCL