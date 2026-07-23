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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगरिलीजिंग के वक्त दिखा दरिंदों का दानव रूप, टाइगर्स ने पिंजरे के गेट पर किया हमला- वीडियो वायरल

रिलीजिंग के वक्त दिखा दरिंदों का दानव रूप, टाइगर्स ने पिंजरे के गेट पर किया हमला- वीडियो वायरल

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक जंगल में दो टाइगर्स की रिलीजिंग की जा रही है. गाड़ियां भी अलग-अलग है और टाइगर्स भी अलग-अलग.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 23 Jul 2026 06:59 AM (IST)
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टाइगर जिसका नाम सुनते ही बड़े बड़े शिकारियों को पसीना छूट जाता है, शायद जंगल का सबसे ताकतवर जानवर है जो हाथी को भी एक पंजे में मौत की नींद सुला सकता है. आपने अक्सर टीवी पर या फिर सामने से टाइगर को क्यूट हरकतें करते देखा होगा. लेकिन क्या आपने कभी टाइगर का रौद्र रूप देखा है? हाल ही में सामने आए एक वीडियो में दो अलग अलग वैन में दो टाइगर्स की रीलिंजिंग की गई और उस वक्त उन टाइगर्स का जो रूप देखने को मिला उसने हर किसी की सांसे रोक दीं. इतना खतरनाक रूप आपने कभी टाइगर का नहीं देखा होगा ये.

जंगल में रिलीज के दौरान आक्रामक हुए टाइगर

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक जंगल में दो टाइगर्स की रिलीजिंग की जा रही है. गाड़ियां भी अलग-अलग है और टाइगर्स भी अलग-अलग. लेकिन दोनों का गुस्सा मानों सातवें आसमान पर है. वीडियो देखकर लग रहा है कि टाइगर्स को दूर से सफर करके लाया गया है जिसके बाद उनका स्वभाव चिड़चिड़ा और आक्रामक हो गया है. जैसे ही उनकी रिलीजिंग के लिए पिंजरे का मुंह खोला जाता है, टाइगर का वो रूप देखने को मिलता है जिसे आज से पहले शायद ही किसी ने देखा होगा.

गुस्से से तिलमिलाए, लोहे के दरवाजे पर किया हमला

पिंजरे का मुंह खुलते ही टाइगर का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है. पिंजरे का मुंह खुला देख वो बाहर निकलने के बजाए गुस्से से दहाड़ने लगते हैं और पंजा मारने लगते हैं. एक टाइगर तो पिंजरे के गेट को ही पंजा मारकर नुकसान पहुंचा देता है तो दूसरा उस लोहे के मजबूत पर अपने नुकीले दांतों से हमला कर देता है. उनकी दहाड़ पूरे जंगल में जब गूंज उठती है तो वो अपनी आमद का शंखनाद करके पिंजरे से छलांग मारते हैं और जंगल में गायब हो जाते हैं. वीडियो देखकर यूजर्स की सांसें फूल गई हैं.

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यूजर्स बोले, इनके सामने तो हमारे दुश्मनों को ले आओ

वीडियो को Bohai Tour नाम के फेसबुक अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...ये टाइगर तो शरीर के साथ साथ आत्मा को भी खा जाएंगे. एक और यूजर ने लिखा...सोचें कि आप इनके सामने खड़े हैं तो आपका क्या हाल होगा. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...मुझे अपने दुश्मनों को इन टाइगर्स से मिलवाना है.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 23 Jul 2026 06:59 AM (IST)
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