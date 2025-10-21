Video: इंसान है या हैवान! एक रील के युवक पर फेंक दी जलती हुई लड़ी, वीडियो देख आएगा गुस्सा

Diwali Video: सोशल मीडिया पर एक ऐसा मजेदार वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने लोगों को हैरान कर दिया है. वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ लड़के दीपावली का जश्न मना रहे हैं. उनमें से एक लड़का हाथ में जलता हुआ पटाखा लेकर कैमरे की ओर देखता है और हैप्पी दिवाली कहकर सबको बधाई देता है. उसके पीछे कई और लड़के सीढ़ियों पर बैठे हुए दिखाई देते हैं.

भारी पड़ सकता था मजाक

लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है, जिसने सबको डरा दिया. जैसे ही उस युवक ने पटाखा जलाया, उसने उसे सामने फेंकने के बजाय मजाक में पीछे बैठे लड़कों की तरफ फेंक दिया. कुछ ही सेकंड में पटाखा फट गया और वहां मौजूद सभी लड़के घबरा गए. वे तेजी से इधर-उधर भागने लगे. गनीमत रही कि किसी को चोट नहीं लगी, वरना हादसा बड़ा हो सकता था. अगर पटाखा किसी की आंख या चेहरे पर लग जाता, तो वह गंभीर रूप से घायल हो सकता था.

संस्कारों के बिना न शिक्षा का कोई मोल है और न ही त्योहारों का कोई महत्व। जानवर पैदा कर रहे हैं आजकल इंसान। pic.twitter.com/vMXzwzWnav — Arvind Chotia (@arvindchotia) October 20, 2025

लोगों ने वीडियो देखकर जताई नाराजगी

वीडियो देखकर यह साफ समझ आता है कि यह सब रील या सोशल मीडिया पर वीडियो बनाने के चक्कर में किया गया था. आजकल बच्चे और युवा लोग रीलबाजी के नाम पर खतरनाक हरकतें करने लगे हैं. त्योहारों की खुशी को दिखाने के बजाय वे अपने और दूसरों के लिए खतरा पैदा कर देते हैं.

लोगों ने इस वीडियो पर नाराजगी जताई है. कई लोगों ने लिखा कि इस तरह की हरकतें दीपावली की खुशी को डर और हादसे में बदल देती हैं. कुछ ने कहा कि माता-पिता को अपने बच्चों पर ध्यान देना चाहिए ताकि वे इस तरह की लापरवाही न करें.