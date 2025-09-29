Video: लाइव मौत! स्टोर में बंदूक से छेड़छाड़ कर रहा था शख्स, गर्दन में लगी गोली, वीडियो वायरल
Viral Video: सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में शख्स अपनी दुकान में बंदूक की जांच कर रहा था. तकनीकी खराबी के कारण अचानक गोली चल गई और सीधे उसके मुंह पर लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई. देखें वीडियो.
Negligence Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग हैरान रह गए हैं. यह वीडियो एक शख्स की दुर्भाग्यपूर्ण मौत का है, जो पूरी तरह से सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया. वीडियो में देखा जा सकता है कि एक व्यक्ति अपनी स्टोर में बैठा हुआ है. उसके हाथ में एक बंदूक है, जिसे वह चलाने की कोशिश करता है. लेकिन बंदूक में कोई तकनीकी खराबी होती है और वह गोली नहीं चलती.
गोली लगने से शख्स की मौत
शख्स बंदूक की जांच करने के लिए उसे ऊपर की ओर उठा लेता है. वह बंदूक के भीतर झांककर देखता है कि कहीं कोई गोली फंसी तो नहीं है. यह ऐसा पल था, जिसमें वह सावधानी बरत रहा था लेकिन हादसा होने से नहीं बच पाया. अचानक ही बंदूक से गोली चल जाती है और सीधे उसके चेहरे पर लगती है. इस दुर्घटना के कारण उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है.
हल्की सी चूंक और जान चली गई 👇— Md Ashfaque Alam (@ashfaque80035) September 29, 2025
इसीलिए कभी भी किसी हथियार से खेलना नहीं चाहिए, मज़ाक और खेल में भी न तो अपनी तरफ़ करना चाहिए और न ही किसी वेयक्ति की तरफ़।
क्योंकि ज़िंदगी जाने के बाद, वापस नहीं आती। pic.twitter.com/CjqvuSmDv4
यह पूरी घटना स्टोर में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि शख्स ने बंदूक को हाथ में उठाया, उसमें देखा और ठीक उसी समय गोली निकल गई. इस घटना को देखकर यह स्पष्ट होता है कि बंदूक के साथ लापरवाही कितनी खतरनाक साबित हो सकती है.
सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो
घटना के बाद वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया. लोग इसे देखकर शॉक्ड हैं और बंदूक के सुरक्षित उपयोग को लेकर अपनी राय दे रहे हैं. कई लोग वीडियो शेयर कर रहे हैं और आगाह कर रहे हैं कि बंदूक या किसी भी प्रकार के हथियार का इस्तेमाल बहुत ही सावधानी से करना चाहिए.
