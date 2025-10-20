Indian Railway Video: रेलवे यात्रा के दौरान अगर आप भी पैंट्री से खाना मंगाते हैं तो अब आपको सावधान रहने की जरूरत है. सतना के रवि द्विवेदी नाम के यात्री ने अमृत भारत एक्सप्रेस (16601) में यात्रा के दौरान ऐसा वीडियो बनाया, जिसने रेलवे की खानपान व्यवस्था की पोल खोल दी.

कर्मचारी ने वॉश बेसिन में धोए झूठे डिस्पोजल प्लेट

रवि द्विवेदी ने बताया कि वह शहडोल में नौकरी करते हैं और कटनी से सतना के लिए जनरल टिकट लेकर ट्रेन में सवार हुए. उनका रिजर्वेशन नहीं था, इसलिए वह पैंट्री कार के पास खड़े होकर यात्रा कर रहे थे. इसी दौरान उन्होंने देखा कि पैंट्री कार का एक कर्मचारी डस्टबिन में फेंके गए झूठे डिस्पोजल प्लेट और बॉक्स निकालकर वॉश बेसिन में धो रहा था. इसके बाद इन्हीं प्लेटों और बॉक्स में दोबारा खाना भरकर यात्रियों को परोसने की तैयारी की जा रही थी.

इस घिनौनी हरकत को देखकर रवि ने तुरंत यह वीडियो अपने समाजसेवी मित्र पंकज शुक्ला को भेजा. पंकज ने इसे अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किया और रेल मंत्रालय को टैग किया. पोस्ट वायरल होते ही रेल मंत्रालय ने पंकज को फोन करके पूरी जानकारी मांगी.

यात्रियों की सेहत से खिलवाड़

वीडियो और शिकायत के सामने आने के बाद, पैंट्री कार ठेकेदार की ओर से रवि द्विवेदी को फोन आया और उन्हें 25,000 रुपये देकर शिकायत वापस लेने की पेशकश की गई. रवि ने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया और कहा कि वह इस घोटाले को उजागर करने से पीछे नहीं हटेंगे. अब सबकी नजर रेलवे प्रशासन पर है कि वह यात्रियों की सेहत से खिलवाड़ करने वाले ऐसे ठेकेदारों पर क्या कार्रवाई करता है. यात्रियों की सेहत और भरोसे के लिए जल्द कार्रवाई होना बेहद जरूरी है.