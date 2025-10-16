Video: दिल्ली मेट्रो में मारपीट का नया वीडियो वायरल, जबरदस्त लड़े दो युवक, मची अफरा तफरी

Delhi Metro: सोशल मीडिया पर दिल्ली मेट्रो का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दो युवकों के बीच हाथापाई और मारपीट का नजारा देखा जा सकता है. यह घटना मेट्रो में सफर करने वाले लोगों के लिए काफी हैरान करने वाली थी.

एक दूसरे का गला पकड़ हुई खींचतान

वीडियो में देखा जा सकता है कि दो युवक आपस में भिड़ गए हैं. एक युवक ने दूसरे युवक का गला पकड़ लिया और उसे धक्का देने की कोशिश करने लगा. इसके बाद दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई और धीरे-धीरे मारपीट और गंभीर होती चली गई. वीडियो में देखा जा सकता है कि एक पीली टी-शर्ट पहने युवक ने दूसरे युवक को जोर से धक्का दिया, जिससे वह नीचे गिर गया. इस दौरान युवक की शर्ट की सारी बटन खुल गई.

Kalesh inside Delhi Metro over push and shove pic.twitter.com/CIDWPV8bxr — Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) October 16, 2025

मेट्रो में मौजूद अन्य लोगों ने तुरंत बीच-बचाव करने की कोशिश की. कई लोग चिल्ला कर उन्हें रोकने की कोशिश करने लगे ताकि मारपीट और गंभीर न हो. कुछ लोगों ने दोनों का अलग करने की कोशिश भी की. धीरे-धीरे, वहां मौजूद लोगों की मदद से स्थिति पर काबू पाया गया और दोनों युवकों को अलग किया गया.

चर्चा का विषय बना वायरल वीडियो

वीडियो देखने वाले लोग हैरान हैं कि इतनी भीड़ वाले मेट्रो में भी यह लड़ाई हुई और कोई घायल हो सकता था. सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल होते ही चर्चा का विषय बन गया है. लोग यह सवाल उठा रहे हैं कि सार्वजनिक जगहों में ऐसे घटनाओं को रोकने के लिए सुरक्षा व्यवस्था और जागरूकता कितनी है. पुलिस और मेट्रो प्रशासन से भी इस मामले में कार्रवाई की उम्मीद जताई जा रही है.