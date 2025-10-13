Video: जानलेवा ओवरटेक! दो बाइकवालों की ऐसी टक्कर, उठ भी नहीं पाया युवक, वीडियो वायरल

Road Accident: सोशल मीडिया पर एक दर्दनाक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दो बाइकवालों की आपस में भीषण टक्कर हो जाती है. वीडियो देखने वालों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि टक्कर इतनी जबरदस्त होती है कि एक बाइकवाला उछलकर इतनी तेज गिरता है कि फिर उठ भी नहीं पाता.

मंहगी पड़ी सड़क नियमों की अनदेखी!

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि सड़क के बीच में सॉलिड व्हाइट लाइन बनी हुई है, जिसका मतलब होता है कि वहां ओवरटेक की अनुमति नहीं है. लेकिन दोनों बाइकवाले इस नियम की अनदेखी करते हुए तेज रफ्तार में एक-दूसरे को ओवरटेक करने की कोशिश कर रहे थे. एक बाइक वाला अपने आगे चल रही गाड़ी को क्रॉस करने के लिए दाईं ओर निकला, और तभी सामने से दूसरी बाइक भी आ गई. दोनों के पास ब्रेक लगाने या बचने का मौका नहीं था और देखते ही देखते दोनों बाइकें आमने-सामने भिड़ गईं.

Solid White Lines !!

No overtaking on a curve!! pic.twitter.com/PIoLWIJ21R — DriveSmart🛡️ (@DriveSmart_IN) October 12, 2025

टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों सवार सड़क पर गिर पड़े. कुछ सेकंड तक कोई भी हिल नहीं पाया. वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ देर बाद एक बाइक वाला धीरे-धीरे उठने की कोशिश करता है, जबकि दूसरा युवक वहीं बेहोश पड़ा रहता है.

हमेशा सोच-समझकर करें ओवरटेक

यह हादसा लोगों के लिए एक बड़ा सबक बन गया है कि ओवरटेक हमेशा सोच-समझकर करना चाहिए. लोगों ने उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया. यह वीडियो सोशल मीडिया पर लाखों बार देखा जा चुका है. लोग कमेंट्स में लिख रहे हैं कि यह हादसा सड़क सुरक्षा के नियमों की अनदेखी का नतीजा है.