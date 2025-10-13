Video: जानलेवा ओवरटेक! दो बाइकवालों की ऐसी टक्कर, उठ भी नहीं पाया युवक, वीडियो वायरल

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: जानलेवा ओवरटेक! दो बाइकवालों की ऐसी टक्कर, उठ भी नहीं पाया युवक, वीडियो वायरल

Viral Video: सोशल मीडिया पर हैरान कर देना वाला वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि ओवरटेक करने की कोशिश में दो बाइकवालों की जोरदार टक्कर हो गई. देखें वायरल वीडियो.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Updated at : 13 Oct 2025 02:02 PM (IST)
Road Accident: सोशल मीडिया पर एक दर्दनाक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दो बाइकवालों की आपस में भीषण टक्कर हो जाती है. वीडियो देखने वालों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि टक्कर इतनी जबरदस्त होती है कि एक बाइकवाला उछलकर इतनी तेज गिरता है कि फिर उठ भी नहीं पाता.

मंहगी पड़ी सड़क नियमों की अनदेखी!

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि सड़क के बीच में सॉलिड व्हाइट लाइन बनी हुई है, जिसका मतलब होता है कि वहां ओवरटेक की अनुमति नहीं है. लेकिन दोनों बाइकवाले इस नियम की अनदेखी करते हुए तेज रफ्तार में एक-दूसरे को ओवरटेक करने की कोशिश कर रहे थे. एक बाइक वाला अपने आगे चल रही गाड़ी को क्रॉस करने के लिए दाईं ओर निकला, और तभी सामने से दूसरी बाइक भी आ गई. दोनों के पास ब्रेक लगाने या बचने का मौका नहीं था और देखते ही देखते दोनों बाइकें आमने-सामने भिड़ गईं.

टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों सवार सड़क पर गिर पड़े. कुछ सेकंड तक कोई भी हिल नहीं पाया. वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ देर बाद एक बाइक वाला धीरे-धीरे उठने की कोशिश करता है, जबकि दूसरा युवक वहीं बेहोश पड़ा रहता है.

हमेशा सोच-समझकर करें ओवरटेक

यह हादसा लोगों के लिए एक बड़ा सबक बन गया है कि ओवरटेक हमेशा सोच-समझकर करना चाहिए. लोगों ने उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया. यह वीडियो सोशल मीडिया पर लाखों बार देखा जा चुका है. लोग कमेंट्स में लिख रहे हैं कि यह हादसा सड़क सुरक्षा के नियमों की अनदेखी का नतीजा है.

Published at : 13 Oct 2025 02:02 PM (IST)
और पढ़ें
विश्व
पाकिस्तान में सुरक्षाबलों ने मचाया कत्लेआम,TLP कार्यकर्ताओं को गोलियों से भूना, 280 की मौत; मौलाना साद अरेस्ट
PAK में सुरक्षाबलों ने मचाया कत्लेआम, TLP कार्यकर्ताओं को गोलियों से भूना, 280 की मौत; मौलाना साद अरेस्ट
महाराष्ट्र
शिवेसना यूबीटी नेता संजय राउत की तबीयत प्रेस वार्ता के बाद बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती
शिवेसना यूबीटी नेता संजय राउत की तबीयत प्रेस वार्ता के बाद बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती
विश्व
...तो अब तालिबानी हमले को सऊदी पर भी अटैक समझें, कहां गई वो डिफेंस डील? PAK एक्सपर्ट ने मोहम्मद बिन सलमान को सुनाई खरी-खरी
...तो अब तालिबानी हमले को सऊदी पर भी अटैक समझें, कहां गई वो डिफेंस डील? PAK एक्सपर्ट ने मोहम्मद बिन सलमान को सुनाई खरी-खरी
क्रिकेट
सिर्फ रोहित-विराट नहीं, इन 5 खिलाड़ियों का वर्ल्ड कप 2027 तक खेलना मुश्किल; लटक रही है तलवार!
सिर्फ रोहित-विराट नहीं, इन 5 खिलाड़ियों का वर्ल्ड कप 2027 तक खेलना मुश्किल; लटक रही है तलवार!
पंचायत की प्रसिद्धि पर जितेंद्र कुमार रियल लाइफ बनाम रील लाइफ ओटीटी सफलता और बहुत कुछ
पंचायत पर जीतेन्द्र कुमार वायरल टीवीएफ मोमेंट फिल्मफेअर ओटीटी शोकेस और बहुत कुछ
पंचायत पर जितेंद्र कुमार अभिनय कौशल पटकथा विश्लेषण और अन्य
Karnataka RSS ban: खरगे का RSS पर करारा वार, CM ने दिए कार्रवाई के आदेश!
Karwa Chauth Horror: करवा चौथ पर पत्नी प्रेमी संग भागी, सदमे में पति Dharmendra ने दी जान
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

विश्व
पाकिस्तान में सुरक्षाबलों ने मचाया कत्लेआम,TLP कार्यकर्ताओं को गोलियों से भूना, 280 की मौत; मौलाना साद अरेस्ट
महाराष्ट्र
शिवेसना यूबीटी नेता संजय राउत की तबीयत प्रेस वार्ता के बाद बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती
विश्व
...तो अब तालिबानी हमले को सऊदी पर भी अटैक समझें, कहां गई वो डिफेंस डील? PAK एक्सपर्ट ने मोहम्मद बिन सलमान को सुनाई खरी-खरी
क्रिकेट
सिर्फ रोहित-विराट नहीं, इन 5 खिलाड़ियों का वर्ल्ड कप 2027 तक खेलना मुश्किल; लटक रही है तलवार!
बॉलीवुड
रैंप वॉक की वजह से ट्रोल हुईं अनीत पड्डा, यूजर्स बोले- सुंदर लग रही हैं, लेकिन वॉक खराब है
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'हमारे मुख्यमंत्री तो खुद ही...', घुसपैठियों का जिक्र कर अखिलेश यादव का CM योगी पर तंज, लगने लगे ठहाके
Results
UPSC ने जारी किया CDS एग्जाम का रिजल्ट, इस तरह चेक कर सकते हैं नतीजे
ट्रैवल
Hidden hill stations in India: इन 7 हिडन हिल स्टेशनों के बारे में आपने सुना ही नहीं होगा, 90% लोग नहीं जा पाते यहां
ENT LIVE
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
ENT LIVE
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
ENT LIVE
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
ENT LIVE
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Paisa LIVE
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
