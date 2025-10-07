Video: बेकाबू कार ने मचाया कोहराम, पेट्रोल पंप पर पलटी, CCTV में कैद हुई पूरी घटना
Viral Video: अमेरिका के नेब्रास्का में तेज रफ्तार से दौड़ती कार हाईवे पर अनियंत्रित होकर पेट्रोल पंप से टकरा गई और पलट गई. हादसे में एक व्यक्ति बाल-बाल बच गया जबकि ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हुआ.
America News: अमेरिका के नेब्रास्का से एक हैरान कर देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक बेकाबू कार हाईवे पर जमकर कोहराम मचाती दिख रही है. यह घटना लिंकन काउंटी के एक पेट्रोल पंप के पास की बताई जा रही है. हादसे के वक्त कार की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि उसे रोक पाना नामुमकिन हो गया.
संतुलन बिगड़ने से हुआ हादसा
वीडियो में साफ देखा जा सकता है कार की स्पीड करीब 100 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज्यादा थी. तेज रफ्तार में दौड़ती यह कार अचानक फिसल गई और अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बने पेट्रोल पंप में जा घुसी. कार सीधे एक खंभे से टकराई और फिर पलट गई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि खंभा पूरी तरह टूट गया और कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई.
इस दौरान पेट्रोल पंप पर एक व्यक्ति अपनी गाड़ी साफ कर रहा था. पलटती कार उसकी ओर बढ़ी, लेकिन उसने समय रहते भागकर अपनी जान बचा ली. हालांकि, उसे हल्की चोटें आईं, लेकिन बड़ी दुर्घटना से वह बाल-बाल बच गया. वहीं, कार चालक को गंभीर चोटें आईं और उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज जारी है.
सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल
घटना का पूरा वीडियो वहां लगे CCTV कैमरे में कैद हो गया, जिसे बाद में सोशल मीडिया पर शेयर किया गया. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे तेज रफ्तार कार फिसलकर पेट्रोल पंप की ओर आती है और कुछ ही सेकंड में पलट जाती है. यह नजारा इतना डरावना था कि आसपास मौजूद लोग दहशत में आ गए. स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है. शुरुआती जांच में माना जा रहा है कि कार ड्राइवर ने तेज रफ्तार के कारण नियंत्रण खो दिया.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL