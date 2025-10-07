हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: स्कूटी वाले को रौंद ढाबे में घुसी तेज रफ्तार कार, वीडियो देख निकल जाएगा दम!

Video: स्कूटी वाले को रौंद ढाबे में घुसी तेज रफ्तार कार, वीडियो देख निकल जाएगा दम!

Viral Video: कर्नाटक के शिवमोग्गा में एक तेज रफ्तार कार ने स्कूटी वाले को रौंद दिया और इसके बाद एक ढाबे में जाकर घुस गई. हादसे का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Updated at : 07 Oct 2025 07:05 PM (IST)
Preferred Sources

Karnataka News: कर्नाटक के शिवमोग्गा से एक दर्दनाक सड़क हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. यह हादसा शहर के एक व्यस्त चौराहे पर हुआ, जहां एक राइडर और एक तेज रफ्तार कार के बीच जोरदार टक्कर हो गई. वीडियो में साफ दिखाई देता है कि राइडर बिना चारों ओर देखे सड़क पार करने की कोशिश करता है, तभी सामने से तेज रफ्तार में आ रही कार सीधा उससे टकरा जाती है.

टक्कर से मची अफरा-तफरी

टक्कर इतनी जोरदार थी कि राइडर और कार दोनों पास ही बनी एक झोपड़ी में जा घुसे. हादसे के बाद वहां अफरा-तफरी मच गई. आसपास के लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और घायलों को बाहर निकाला. गनीमत यह रही कि हादसे में किसी की जान नहीं गई, लेकिन दोनों को गंभीर चोटें आई हैं.

घटना पास की दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. फुटेज में साफ दिख रहा है कि राइडर ने सड़क पार करने से पहले ठीक से दाएं-बाएं नहीं देखा, जबकि कार चालक ने भी स्पीड लिमिट का पालन नहीं किया. दोनों तरफ की गलती ने मिलकर यह बड़ा हादसा कर दिया.

पुलिस ने शुरू की जांच

स्थानीय लोगों ने बताया कि यह चौराहा पहले भी कई बार हादसों का गवाह बन चुका है. लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि यहां पर स्पीड ब्रेकर और ट्रैफिक सिग्नल लगाए जाएं ताकि भविष्य में ऐसे हादसे दोबारा न हों. पुलिस ने घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी.

Published at : 07 Oct 2025 07:05 PM (IST)
Tags :
Karnataka News Shivamogga VIRAL VIDEO
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'कोई हेराफेरी नहीं हो रही', एअर इंडिया प्लेन हादसे की जांच पर बोले नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू
'कोई हेराफेरी नहीं हो रही', एअर इंडिया प्लेन हादसे की जांच पर बोले नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू
बिहार
पवन सिंह, मैथिली ठाकुर के बाद अब अक्षरा सिंह, इन चेहरों के रास्ते बिहार में क्या रणनीति बना रही BJP?
पवन सिंह, मैथिली ठाकुर के बाद अब अक्षरा सिंह, इन चेहरों के रास्ते बिहार में क्या रणनीति बना रही BJP?
विश्व
समंदर में भारत के खिलाफ कौन सी साजिश रच रही PAK नेवी? पाकिस्तानी एक्सपर्ट बोले- अब पानी में होगी जंग, भारत के अंदर जाकर...
समंदर में भारत के खिलाफ कौन सी साजिश रच रही PAK नेवी? पाकिस्तानी एक्सपर्ट बोले- अब पानी में होगी जंग, भारत के अंदर जाकर...
क्रिकेट
वनडे में सबसे ज्यादा जीत दर्ज करने वाले 7 कप्तान, लिस्ट में 2 भारतीय; रोहित-विराट शामिल नहीं
वनडे में सबसे ज्यादा जीत दर्ज करने वाले 7 कप्तान, लिस्ट में 2 भारतीय; रोहित-विराट शामिल नहीं
Advertisement

वीडियोज

Pakistan Blast: क्या पाकिस्तान के होने वाले हैं टुकड़े... जाफर एक्सप्रेस में फिर हुआ IED ब्लास्ट?
2025 Porsche Macan Turbo EV India Review | Auto Live
Access 125 Review: All details you need to know | Auto Live
Tata Safari Long Term Review | Auto Live
Pawan Singh Vs Jyoti Singh: अब Instagram पर लड़ रहे हैं पवन और ज्योति; POST GOES VIRAL | ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'कोई हेराफेरी नहीं हो रही', एअर इंडिया प्लेन हादसे की जांच पर बोले नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू
'कोई हेराफेरी नहीं हो रही', एअर इंडिया प्लेन हादसे की जांच पर बोले नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू
बिहार
पवन सिंह, मैथिली ठाकुर के बाद अब अक्षरा सिंह, इन चेहरों के रास्ते बिहार में क्या रणनीति बना रही BJP?
पवन सिंह, मैथिली ठाकुर के बाद अब अक्षरा सिंह, इन चेहरों के रास्ते बिहार में क्या रणनीति बना रही BJP?
विश्व
समंदर में भारत के खिलाफ कौन सी साजिश रच रही PAK नेवी? पाकिस्तानी एक्सपर्ट बोले- अब पानी में होगी जंग, भारत के अंदर जाकर...
समंदर में भारत के खिलाफ कौन सी साजिश रच रही PAK नेवी? पाकिस्तानी एक्सपर्ट बोले- अब पानी में होगी जंग, भारत के अंदर जाकर...
क्रिकेट
वनडे में सबसे ज्यादा जीत दर्ज करने वाले 7 कप्तान, लिस्ट में 2 भारतीय; रोहित-विराट शामिल नहीं
वनडे में सबसे ज्यादा जीत दर्ज करने वाले 7 कप्तान, लिस्ट में 2 भारतीय; रोहित-विराट शामिल नहीं
भोजपुरी सिनेमा
बिहार चुनाव में इन 6 भोजपुरी एक्टर्स की एंट्री ने माहौल बनाया, जान लें किस पार्टी और किसे सीट से मिल रहा है टिकट
बिहार चुनाव में इन 6 भोजपुरी एक्टर्स ने माहौल बनाया, किसे मिल रहा किस पार्टी से टिकट?
जनरल नॉलेज
लेदर की पुरानी बॉल कैसे कराएं स्विंग? आपके सामने सिराज भी लगेंगे फीके
लेदर की पुरानी बॉल कैसे कराएं स्विंग? आपके सामने सिराज भी लगेंगे फीके
यूटिलिटी
इन चीजों के लिए नहीं निकाल सकते PF खाते से पैसे, जान लें काम की बात
इन चीजों के लिए नहीं निकाल सकते PF खाते से पैसे, जान लें काम की बात
फूड
Karwa Chauth Recipe: करवाचौथ व्रत के लिए हेल्दी जिमीकंद रेसिपी, इस बार टेस्ट और सेहत दोनों का रखें ध्यान
करवाचौथ व्रत के लिए हेल्दी जिमीकंद रेसिपी, इस बार टेस्ट और सेहत दोनों का रखें ध्यान
ENT LIVE
Nikka Zaildar 4 Review: एमी विर्क और सोनम बाजवा की शानदार अदाएं, हंसी का फुल डोज जादूगर
Nikka Zaildar 4 Review: एमी विर्क और सोनम बाजवा की शानदार अदाएं, हंसी का फुल डोज जादूगर
ENT LIVE
पवन सिंह फिर विवादों में, अहाना कुमरा ने दावा किया कि उनके फैन्स उन्हें धमका रहे हैं
पवन सिंह फिर विवादों में, अहाना कुमरा ने दावा किया कि उनके फैन्स उन्हें धमका रहे हैं
ENT LIVE
Hina Khan's journey:: संघर्ष से ताकत तक
Hina Khan's journey:: संघर्ष से ताकत तक
Paisa LIVE
IPO Alert: LG Electronics India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|
IPO Alert: LG Electronics India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|
Paisa LIVE
IPO Alert: Tata Capital Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|| Paisa Live
IPO Alert: Tata Capital Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|| Paisa Live
Embed widget