Video: स्कूटी वाले को रौंद ढाबे में घुसी तेज रफ्तार कार, वीडियो देख निकल जाएगा दम!
Viral Video: कर्नाटक के शिवमोग्गा में एक तेज रफ्तार कार ने स्कूटी वाले को रौंद दिया और इसके बाद एक ढाबे में जाकर घुस गई. हादसे का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.
Karnataka News: कर्नाटक के शिवमोग्गा से एक दर्दनाक सड़क हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. यह हादसा शहर के एक व्यस्त चौराहे पर हुआ, जहां एक राइडर और एक तेज रफ्तार कार के बीच जोरदार टक्कर हो गई. वीडियो में साफ दिखाई देता है कि राइडर बिना चारों ओर देखे सड़क पार करने की कोशिश करता है, तभी सामने से तेज रफ्तार में आ रही कार सीधा उससे टकरा जाती है.
टक्कर से मची अफरा-तफरी
टक्कर इतनी जोरदार थी कि राइडर और कार दोनों पास ही बनी एक झोपड़ी में जा घुसे. हादसे के बाद वहां अफरा-तफरी मच गई. आसपास के लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और घायलों को बाहर निकाला. गनीमत यह रही कि हादसे में किसी की जान नहीं गई, लेकिन दोनों को गंभीर चोटें आई हैं.
Shivamogga 🚨 ⚠️ Intersection— Dave (Road Safety: City & Highways) (@motordave2) October 6, 2025
- Avoidable if 2 wheeler riders look around before crossing & Speed for 4 wheeler’s & 2 wheelers at par with intersection speed limits + zebra crossing
- Median Bushes, limited visibility@DriveSmart_IN
pic.twitter.com/WMbml6qRL1
घटना पास की दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. फुटेज में साफ दिख रहा है कि राइडर ने सड़क पार करने से पहले ठीक से दाएं-बाएं नहीं देखा, जबकि कार चालक ने भी स्पीड लिमिट का पालन नहीं किया. दोनों तरफ की गलती ने मिलकर यह बड़ा हादसा कर दिया.
पुलिस ने शुरू की जांच
स्थानीय लोगों ने बताया कि यह चौराहा पहले भी कई बार हादसों का गवाह बन चुका है. लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि यहां पर स्पीड ब्रेकर और ट्रैफिक सिग्नल लगाए जाएं ताकि भविष्य में ऐसे हादसे दोबारा न हों. पुलिस ने घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी.
