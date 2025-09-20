Video: जिंदा सांप को खा गया उल्लू, शर्त लगा लो, आखिरी दो सेकंड का वीडियो नहीं देख पाएंगे आप!

Wild Food Chain: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक अनोखा और चौंकाने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में साफ दिखाई देता है कि एक उल्लू ने सांप के बच्चे को पकड़कर अपने मुंह में दबा लिया और फिर धीरे-धीरे उसे पूरा निगल गया. इस नजारे को देखकर लोग दंग रह गए और हैरानी के साथ-साथ चर्चा भी शुरू हो गई.

नजारा देखकर हैरान हुए लोग

वीडियो में देखा जा सकता है कि उल्लू अपने शिकार पर पूरी तरह नियंत्रण बनाए हुए है. उसने सांप के बच्चे को पहले मजबूती से पकड़ा और फिर बिना किसी डर के उसे निगलना शुरू कर दिया. कुछ ही सेकंड में सांप का बच्चा पूरी तरह उल्लू के पेट में चला गया. इस दौरान आसपास मौजूद लोग यह नजारा देखकर हैरान रह गए.

The food chain is wild 🤯 pic.twitter.com/xm0Iv7ZUUg — Nature 🍃🦅 (@WrldOFNature) September 17, 2025

आमतौर पर लोग उल्लू को केवल रात में उड़ने और दिखाई देने वाला पक्षी मानते हैं, लेकिन यह वीडियो यह साबित करता है कि उल्लू वास्तव में एक शक्तिशाली शिकारी है. वह न केवल छोटे पक्षियों और चूहों का शिकार करता है, बल्कि सांप जैसे खतरनाक जीव को भी निगल सकता है.

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो

सोशल मीडिया पर इस वीडियो को लेकर लोग तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. किसी ने लिखा कि प्रकृति का यह रूप अद्भुत है, तो किसी ने कहा कि यह देखकर डर भी लगता है और आश्चर्य भी होता है. कुछ यूज़र्स ने तो यह भी लिखा कि यह हमें यह याद दिलाता है कि जंगल के नियम अलग होते हैं, जहां हर कोई किसी का शिकार बन सकता है.