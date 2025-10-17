Japan News: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें जापान के एक छात्र ने अद्भुत आविष्कार किया है. इस आविष्कारक का नाम फुशा साकाई है और उन्होंने एक उड़ने वाली साइकिल तैयार की है. यह साइकिल पूरी तरह से पैडल से चलती है और इसे उड़ाने के लिए किसी ईंधन या बैटरी की जरूरत नहीं होती. यह एक तरह का प्लेन है.

वायरल वीडियो देख हैरान हुए लोग

वीडियो में देखा जा सकता है कि एक युवक रनवे पर साइकिल पर बैठता है और पैडल चलाना शुरू करता है. जैसे-जैसे वह पैडल घुमाता है, साइकिल के पीछे लगा पंखा घूमने लगते हैं. पंखे की गति बढ़ने के साथ ही साइकिल धीरे-धीरे जमीन से उठकर हवा में उड़ने लगती है. यह दृश्य देखकर किसी को भी विश्वास करना मुश्किल लगता है कि यह केवल पैडल की शक्ति से हो रहा है.

A flying bicycle designed by student inventor Fusha Sakai achieving pedal-powered flight. pic.twitter.com/FNF1MlpXK1 — Wonder of Science (@wonderofscience) October 15, 2025

वीडियो में यह भी देखा जा सकता है कि उड़ान के दौरान कुछ अन्य छात्र भी पास में बने रहते हैं. उनका काम यह देखते हैं कि उड़ने वाली साइकिल सुरक्षित तरीके से उड़ान भरे और कोई दुर्घटना न हो. छात्रों ने सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा है ताकि उड़ान के दौरान किसी तरह का हादसा न हो.

महीनों की मेहनत से तैयार हुई साइकिल

फुशा साकाई और उनकी टीम ने महीनों की मेहनत और प्रयोगों के बाद इस उड़ने वाली साइकिल को तैयार किया है. साइकिल का फ्रेम हल्का और मजबूत है, ताकि यह वजन उठाने में सक्षम हो और हवा में स्थिर रहे. पंखे और प्रोपेलर साइकिल को ऊंचाई और संतुलन देने में मदद करते हैं. इस वीडियो को देखकर लोग काफी हैरान हैं और इसकी तारीफ कर रहे हैं. यह दिखाता है कि विज्ञान और सोच के जरिए किसी भी कल्पना को वास्तविकता में बदला जा सकता है.